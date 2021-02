Motociclista fallece al ser atropellado por un taxi frente a la Corte Suprema de Justicia

Foto: Motociclista fallece al ser atropellado por un taxi/ TN8

El motociclista identificado como Omar Enrique Campos de aproximadamente 55 años de edad falleció luego de ser colisionado frente a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia por un taxista que se dio a la fuga luego de haber ocasionado el lamentable hecho que dejó luto a una familia nicaragüense.

Tras el lamentable hecho resultó con lesiones una mujer de aparentemente 32 años de edad, quien según viajaba con el fallecido, la que fue trasladada al Hospital Alemán Nicaragüense.

Foto: Motociclista fallece al ser atropellado por un taxi / TN8

"A esta hora como que la adrenalina sube y los conductores comienzan a correr demasiado rápido sin importarle la vida de las personas que circulan, en esta caso los motociclistas que son los que más fallecen", comentó José Rugama, Testigo del hecho.

En el hecho se vio involucrado el conductor Yader Nuñez de 36 años de edad quien conducía un carro negro con número de placa M 205 921, vehículo en el que rebotó el fallecido tras el impacto.

"Yo vengo saliendo de la casa de mi mamá y me dirigía hacia la mía; yo no logré ver ni luces ni nada, cuando logre verlas miro que viene el hombre y trate de capearlo. Cuando me muevo viene el otro carro y le pasa encima, levantandolo y aventandolo hacia mi carro y le pegó, pero le di por lo mismo que el otro carro me lo aventó", mencionó Yader Nuñez, conductor.

Foto: Motociclista fallece al ser atropellado por un taxi/ TN8

El conductor del auto muy nervioso comentó que todo paso muy rápido y que él iba a ver a su familia cuando ocurrió el accidente que lamentablemente le quitó la vida a una persona.

Al lugar del hecho se hizo presente la Policía Nacional quienes acordonaron la zona para realizar las debidas investigaciones y reconstruir el suceso.

Por su parte médicos de medicina legal realizaron el levantamiento del cuerpo para trasladar al fallecido al Instituto de Medicinal Legal y realizar la debida autopsia.

"Recomiendo a las personas que conduzcan con menos velocidad para que ya no se den este tipo de tragedias y que a diario tengan precaución que es lo que nos indican las autoridades de tránsito. Nosotros sabemos que las tragedias se dan y eso es lamentable pero a veces podemos evitarlas", finalizó Rugama, Testigo del hecho.