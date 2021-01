No pudo escupirlo: Hombre muere en Masaya "aturugado" con una carne asada

Foto: Platillo de carne asada / TN8

Consternación vive una familia de Masaya tras la muerte del señor de 40 años César Hernaldo Centeno Bonilla, quien se encontraba disfrutando de un servicio de carne asada en un reconocida fritanga de la Ciudad de las Fllores.

El hombre no logró terminar su delicioso platillo típico nicaragüense, cuando todos empezaron a notar su desesperación; se estaba ahogando con un pedazo de la carne, por lo que de inmediato en un intento por ayudarle lo trasladaron al hospital público Humberto Alvarado Vásquez, donde lamentablemente ya llegó sin signos vitales. Se conoció que la causa de muerte fue una broncoaspiración.

La noticia de que un hombre murió por comerse una rica carne asada ha volado como pólvora en este pequeño pueblo.

En las redes sociales comentan el curioso y trágico incidente, pero ante este tipo de hechos siempre es bueno estar precavido, porque a todos nos puede pasar, que un momento de disfrute se puede convertir en el último.

Reacción en la comunidad

"Me parece que no lo puedo creer, es una noticia. Hay que comer a la medida, que no se coma demasiado, con la capacidad del estómago, comer demasiado es malo. Hay que comer a las capacidades, si no se puede empachar (llenar); masticar siempre la comida, son 36 veces que hay que masticar la comida. Si uno se lo traga rápido se pega la garganta, se quedó pegado, se ahogó", reflexionó Elvin Mónica, poblador de Masaya.

A algunos les gana el nervio y al estar ante situaciones de peligro entran en estado de shock dicen los expertos, pero lo mejor es mantener la calma, sin embargo tener conocimientos básicos de primeros auxilios podría hacer la diferencia.

¿Qué hacer en situaciones así?

El atragantamiento es una situación que continuamente sucede en comiderías, centros turísticos, incluso en nuestra propia casa podemos demostrar cómo salvar la vida.

"Uno de los primeros signos que nosotros podemos ver es que la persona empieza a toser", menciona el experto en salud, Erick Dávila.

Dávila desarrolló varios pasos para identificar a una persona que está en una situación de atragantamiento.

"Podemos evaluar si está la obstrucción total o parcial de las vías, si es parcial va a expulsar el fragmento, sin embargo si es total la persona estará asfixiándose", explicó.

"Damos cinco golpes en la parte intercapular (espalda), si tenemos éxito va a expulsarse con éxito, si no tenemos que recorrer a la maniobra de Heimlich. Mi puño derecho en el abdomen, un poco arriba del ombligo, mientras la otra encima de la mano; la maniobra es empujar de atrás hacia arriba y eso va de cinco veces, por su puesto va a depender la fuerza que se utiliza y la persona que está en la situación", continuó.

"Si se desmaya tendríamos que utilizar maniobras de resucitación, al menos 30 veces para darle chance a la ambulancia que va a llegar y llevarlo a un centro hospitalario", concluyó el doctor.

Una de las recomendaciones que se amplían a aquellas personas que ofrecen algun servicio para evitar situaciones como estas es el de contar con una persona que tenga conocimientos sobre primeros auxilios, pero sobre todo la responsabilidad del consumidor, masticar bien los alimentos y la medida de porciones que se llevan a la boca.