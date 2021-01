Foto: Irrespeto a una señal de tránsito provoca vuelco en El Zumen, Managua/ TN8

La tarde de este domingo 3 de enero, se registró otro vuelco, esta vez fue de los semáforos de El Zumen dos cuadras al sur, luego de que supuestamente uno de los conductores irrespeto una señal de Alto.



El conductor de la camioneta identificado como Salvador Martínez circulaba de este a oeste, supuestamente no se percató del Alto ubicado en esa intersección y fue colisionado por el taxi.

El ocupante del taxi identificado como Alberto Emilio Cabrera viajaba de norte con dirección al sur, lastimosamente no pudo esquivar a Salvador y fue cuando sucedió el percance.

"Yo venía en mi preferencia, al parecer el hermano no conoce la zona, aparte del hecho que se robaron la señal de Alto, entonces él se tira y yo no pude esquivarlo por más que intenté, yo me siento bien, solo tengo un leve golpe pero estoy estable" refirió el conductor del vehículo taxi.

Testigos del hecho alegaban que uno de los conductores circulaba a exceso de velocidad, lo que provocó que al colisionar con el otro vehículo se diera el vuelco de la camioneta.

"El taxista venía 'desmangado' (exceso de velocidad) y claro, como se robaron la señal de Alto el conductor de la camioneta no lo vio, él se tira creyendo que viene en preferencia y ahí se dio el choque" relató un testigo.

En la camioneta viajaban 3 personas, los cuales resultaron con golpes leves, Miembros de la Cruz Roja se hicieron presentes al lugar del hecho para atender a los involucrados pero afortunadamente ninguno ameritó traslado a un centro hospitalario.

Agentes de la Policía Nacional realizan las investigaciones pertinentes para determinar el grado de responsabilidad entre los involucrados.