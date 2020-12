Siniestro reduce a cenizas una vivienda en Tisma, Masaya

Aparentemente el siniestro se produjo por un cortocircuito / Fotografía: Thelma Benavides-TN8

Prácticamente a la intemperie quedó la señora Rosa Ruiz Montiel al incendiarse la vivienda en que habitaba en el barrio 30 de Mayo del municipio de Tisma en Masaya.

Aparentemente la causa de este siniestro que deja a una familia conformada por cuatro personas hasta sin su ropa se produjo por un cortocircuito debido a las malas conexiones, no obstante, el incendio está siendo investigado por los bomberos y peritos de la Policía Nacional.

Con mucha desesperación la mujer que cada mañana sale desde tempranas horas al campo para sustentar a sus tres hijos regresó a su vivienda en busca de lo más preciado, sus hijos, ya que la menor había quedado en la casa y solo podía pensar lo peor, pero por fortuna la niña de 12 años salió a tiempo.

"Me fui para el trabajo, se quedó sola la niña y me fueron a llamar que se estaba quemando la casa, trabajo en el campo, vengo desde Cofradía a ver que se me había quemado mi casa, mis camas, todo todo, quedé sin nada, todo todo se me perdió ayer. Ahorita estoy aturdida porque yo pensaba solo en mi niña que si se me había quedado", mencionó la afectada.

En la escena del siniestro se observaba los equipos electrónicos quemados, así como una tableta. También la ropa y una refrigeradora. Las investigaciones entorno a este caso continúan, también las autoridades locales se pondrían a la disposición de los afectados para contribuir con la familia en lo necesario.

La joven madre también recibió la solidaridad de los vecinos quienes están en la disposición de ayudar a reconstruir la vivienda para que esta noche puedan dormir bajo un techo seguro.

Llamado a la prevención

En este caso los daños materiales trascienden a los 20 mil córdobas / Thelma Benavides-TN8

En estos días festivos las autoridades hacen el llamado a la ciudadanía a tomar medidas de prevención al salir de sus hogares verificando que todos los aparatos electrónicos queden desconectados para evitar tragedias y pérdidas materiales. En este caso trascienden los 20 mil córdobas.