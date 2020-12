Foto:Hombre perece ahogado en Río Mayales en Juigalpa, Chontales/ TN8

El ciudadano Letín Guevara Serrano de aproximadamente 48 años de edad pereció ahogado en Río Mayales, en el municipio de Juigalpa, Chontales.

El cuerpo de Letín fue rescatado por el señor Mario José Mendoza que se encontraba pescando a unos 80 metros en las cercanías de donde fue el incidente. En ese momento avisó a las autoridades policiales de la localidad.

Guevara se encontraba con un hermano y otros amigos tomando a orillas del Río Mayales que cruza por el barrio Paiwas de Juigalpa.

Según testigos los hermanos caminaban abrazados cuando perdieron pie cayendo ambos a la poza, la víctima impactó su cabeza contra una piedra, el hermano logró salir mientras él no, ya que no sabía nadar, fue en ese momento cuando el pescador lo auxilió, pero este ya no presentaba signos vitales.

"Yo estaba ahí en el río pescando, cuando ví el alboroto que se cayó el hombre vine a ver y lo tuve que sacar porque los muchachos andaban tomado, no podían sumergirse, entonces procedí a rescatarlo, lo saqué. Los dos que cayeron juntos, se resbalaron" dijo Mario José Mendoza, Poblador.

Peritos de la Policía Nacional de Chontales se presentaron al lugar a resguardar el lugar mientras realizaban la respectivas investigaciones del lamentable incidente y descartar mano criminal.

Recuerde siempre ser prudente y acatar las medidas de seguridad, si toma licor evite sumergirse en aguas profundas, de esta manera evitará luto y dolor en sus familiares.

El cuerpo fue entregado a familiares para darle cristiana sepultura.