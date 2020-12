Foto: Fuerte accidente deja cinco lesionados en la Cuesta el Plomo/ TN8

Cinco lesionados dejó como saldo un accidente ocurrido la noche de este lunes en la peligrosa Cuesta el Plomo. Todo hace indicar que un taxista perdió el control de su vehículo y terminó impactando con otro carro quien producto del golpe fue a dar contra dos motociclistas que iban en su preferencia.

Según uno de los afectados el conductor del taxi no logró dar bien la vuelta y acabó sin poder frenar, causa principal para provocar el fuerte accidente que congestionó ambas vías.

Lee también: Hombre perece ahogado en Río Mayales en Juigalpa, Chontales

Foto: Fuerte accidente deja cinco lesionados en la Cuesta el Plomo/ TN8

"Yo voy subiendo despacio y de repente veo como el taxi se cruza a nuestro carril y me termina dando a un lado del carro. Yo a duras penas logré medio frenar. El golpe me dejó aturdido que no sé si fuí yo o el propio taxi quien se llevó encima a las motos", relataba Renaldi Hernández, conductor de uno de los carros involucrados en el percance.

Ambos motociclistas quedaron tirados sobre el pavimento y con graves lesiones. En cuestión de minutos varias ambulancias de las diversas instituciones de emergencia acudieron al lugar para brindar la debida atención y realizar el traslado de cada uno de los lesionados, los que fueron llevados al Hospital Antonio Lenín Fonseca.

Foto: Fuerte accidente deja cinco lesionados en la Cuesta el Plomo/ TN8

El conductor del taxi fue identificado como Renaldi Hernández, quién también resultó lesionado y que fue llevado al mismo centro hospitalario para ser atendido por los galenos. De este solo se supo que viajaba solo y que procedía del municipio de Ciudad Sandino con dirección a la capital.

Los agentes de la Policía Nacional se encontraban en el lugar realizando las debidas investigaciones y a su vez regulando el tráfico que se tornó un caos por el accidente que de milagro no se convirtió en una tragedia como la que hace menos de veinte días cobró dos vidas en este mismo lugar.