Foto: Un fallecido y otro con lesiones de gravedad dejó un accidente de tránsito en Estelí/TN8

Un accidente de tránsito se registró por La Gavilana al Sur del municipio de Estelí sobre la Carretera Panamericana, dos jóvenes que venían a bordo de una motocicleta perdieron el control, en ese momento se salieron de la vía terminaron impactando en la cuneta y perdió la vida el acompañante.

Por la fuerte colisión Modesto Castillo de 28 años de edad, fue a caer a una quebrada que está a un lado de la carretera, los habitantes del lugar se percataron de lo que había ocurrido y llamaron de inmediato a las autoridades.

Te puede interesar: Motociclista grave al ser catapultado por auto en la Panamericana Sur

Minutos después se hicieron presente los Bomberos Unificados y miembros de la Cruz Roja, para poder sacar el cuerpo del joven porque se encontraba aproximadamente a 20 metros de profundidad.

Los familiares del fallecido no podían creer lo que había pasado, expresaron que tenían pocos minutos de haberse despedido de él y se sorprendieron cuando les informaron de la lamentable noticia.

Foto: Un fallecido y otro con lesiones de gravedad dejó un accidente de tránsito en Estelí/TN8

El conductor del medio de transporte es identificado como Reynaldo Castillo, resultó con lesiones de gravedad y fue trasladado en la ambulancia de los Bomberos al Hospital Escuela San Juan de Dios para ser atendido por los médicos de turno.

#Sucesos | Dos jóvenes que circulaba por La Gavilana en una motocicleta al sur de #Estelí sobre la Carretera Panamericana perdieron el control del medio de transporte saliéndose de la vía perdiendo la vida el acompañante pic.twitter.com/25pbJVaOro — TN8 Nicaragua (@canaltn8) December 27, 2020

Accidente vial

“A mí me avisaron unos amigos que había pasado este accidente, quien conducía la moto es mi hijo lo vi lesionado no pude hablar mucho con el solo me dijo que una camioneta los había colisionado y por eso se había salido de la vida. Los dos son habitantes de la comunidad El Quebracho, es muy difícil para los familiares del muchacho que murió, pero uno nunca sabe lo que nos va a pasar en la vida", dijo José Castillo, padre del conductor de la moto.

Agentes de tránsito de la Policía Nacional realizaron las investigaciones correspondientes en el sitio y en las próximas horas determinar cómo ocurrió el accidente vial.