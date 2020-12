Foto:Fallece Jon Huber, ex luchador de WWE a los 41 años de edad/ Referencia

Día muy triste para la lucha libre profesional. La empresa All Elite Wrestling reportó el fallecimiento de Jon Huber (Brodie Lee) a los 41 años de edad. Si bien las causas no fueron especificadas, AEW le dedicó una emotiva publicación en redes sociales. El luchador también tuvo un periodo en WWE, donde fue conocido como Luke Harper.

AEW, mediante sus redes sociales oficiales, anunciaron el fallecimiento de Jon Huber, quien tenía el nombre artístico de Brodie Lee durante los shows de lucha libre. En dicha publicación, AEW expresa su dolor por la sensible pérdida, alegando que Huber, de 41 años, fue un extraordinario luchador y sobre todo, una gran persona.

La empresa cierra el mensaje con la siguiente frase: “Somos privilegiados en AEW de llamar a Jon Huber como un hermano, un amigo y uno de los nuestros”

Minutos después, la esposa de Huber, Manda, se pronunció en sus redes sociales personales con un extenso mensaje. La cónyuge afirmó que el luchador fue su “mejor amigo, esposo y compañero”, lamentando la pérdida del padre de sus hijos.

Emotiva publicación

Asimismo, Manda confirmó que Jon Huber falleció tras una larga lucha contra unos problemas respiratorios, aunque aclaró que no se trató de ninguna enfermedad o alguna complicación relacionada con el Covid-19.

Brodie Lee trabajó en WWE bajo el nombre de Luke Harper. Tuvo un push junto a la familia Wyatt; sin embargo, no fue relevante en las historias. La empresa de Vince McMahon no se pronunció en su cuenta principal, lo hizo mediante WWE on Fox.