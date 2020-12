Foto: Mineros podrían estar atrapados en derrumbe en minería artesanal de Rancho Grande/ TN8

Este viernes el departamento de Matagalpa volvió a ser noticia ya que se informaba del derrumbe dentro de una mina artesanal en el municipio de Rancho Grande donde se menciona quedaron aterrados unos diez trabajadores, por lo que autoridades locales, departamentales y nacionales se movilizaron hasta el lugar para dar acompañamiento.

El hecho se dio precisamente en la comunidad Las Brisas ubicada al noroeste del municipio de Rancho Grande, Según información los mineros trabajan día y noche y lo hacen por turno, los que ingresaron en las primeras horas de este viernes estaban picando y sacando el material cuando de forma repentina se vino un alud de tierra la situación lamentable.



Uno de los que estaba dentro del túnel asegura que no escucharon ningún ruido, solo vieron cuando el montón de tierra se vino hacia abajo por lo que corrió, “Solo sentí que me caía tierra en la espalda y corrí para salvarme, volví a ver para atrás y solo miré que me hacías seña con los focos pero no se podía hacer nada, dos de los compañeros se vinieron para abajo con la tierra y no creo que estén vivos” aseguró Claudio Chavarría sobreviviente.

El túnel donde se presumen están aterrados estos mineros tiene un longitud de unos 170 metros de profundidad, y al parecer ellos están a unos 60 metros cruzando la vía principal que comunica a los municipios de Waslala y Rancho Grande, hay quienes aseguran que cuando paso un vehículo pesado se dio el derrumbe.



Bomberos unificados de Rancho Grande y Matagalpa junto a Policías, Ejército y Ministerio de Salud llegaron al lugar para ver si era posible sacar a los que se presume están atrapados pero fue difícil ya que el lugar es mucho riesgo ya que siguen los deslizamientos de tierra, los mismo mineros fueron a inspeccionar el lugar y constataron que no se podía entrar a buscar a los mineros.

Los trabajo se suspendieron debido a la falta de visibilidad y el lugar está muy peligroso, este sábado se continuará para ver que posibilidad hay de encontrarlos con vida.