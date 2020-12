Mujer evita que se lleven a su hijo y es agredida por su ex cónyuge en Managua

La mujer de iniciales E.C.G.L estaba totalmente ensangrentada producto de la lesión ocasionada por el individuo Foto: TN8

El individuo identificado como Alfredo Josué Ruiz Rivas, de 35 años de edad, se dirigió en completo estado de ebriedad a la casa de su ex pareja acompañado de 4 sujetos más, para intentar llevarse al hijo de 3 años que tienen en común.

La mujer al oponerse, fue agredida violentamente con la cacha de una pistola que portaban y después se dieron a la fuga.

Al realizar un rastreo por la zona encontraron el vehículo en una de las calles principales del barrio Waspán Norte, inmediatamente se movilizaron varias patrullas policiales para buscar al sospechoso.

La mujer de iniciales E.C.G.L estaba totalmente ensangrentada producto de la lesión ocasionada por el individuo, mismo que ya posee antecedentes por robo con intimidación.

"Yo me separé de él, hace 9 meses, me vine de Guatemala porque sufría demasiado abuso, él me golpeaba y allá no tenía quien me apoyara, ayer él entró a Nicaragua porque quería ver al niño, hoy en la mañana llegó con dos hombres más y una mujer, armados, abordo de ese vehículo rojo, porque querían llevarse a mi niño, el sacó su pistola porque no le quiero dar al niño, se la quité de las manos y le apunté con ella porque yo me iba a defender, era su vida o la mía", refirió entre lágrimas la víctima.

Con la ayuda de la técnica canina, empezaron a rastrear por la zona al individuo, pero lastimosamente no se logró dar con el paradero.

En busca de su otro hijo

"El andaba súper tomado, después que yo le quité el arma, le pidió a uno de los que andaba con él, la pistola, entonces el empezó a golpearme frente a todo mundo en esa cuadra, el niño ahorita está al cuido de mi hermana, ese fue el problema, porque como yo lo ví tomado, no le quise dar al niño, igualmente allá tiene a otro hijo mío que no me pude traer porque no me quiso dar la firma, y no lo he podido ir a traer porque aún no tengo los papeles necesarios para salir del país, yo exijo que lo capturen y que lo hagan pagar por los delitos cometidos, esto no puede quedar impune", concluyó.

La Policía Nacional está realizando las investigaciones pertinentes y no descansará hasta poner al sospechoso tras las rejas, con toda la evidencia y la declaración de los testigos y la víctima; este hombre podrá afrontar una pena que oscila entre los 5 a 3 años de prisión.