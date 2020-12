Foto: Desperfectos mecánicos en camión provoca muerte de dos personas en la Cuesta el Plomo / TN8

Un fatal accidente de tránsito ocurrido en la cuesta el plomo cobró la vida de dos personas, estos viajaban a bordo de una motocicleta y fueron víctimas de los desperfectos mecánicos de un camión que perdió los frenos. Ambos circulaban con dirección hacia Managua.

Antes de detener su marcha el camión impactó contra una camioneta a la que sacó completamente de la carretera, provocando afortunadamente solo daños materiales en esta.

"Yo vengo bajando la cuesta al igual que el camión, de pronto sentí el golpe y como me va sacando de la carretera hasta dejarme aquí porque parece que giró y fue a detenerse más adelante. Yo me dirigía hacia Linda Vista y viajaba con mi señora y mi hijo. De milagro no nos dio vuelta y mató a nosotros también", relataba Heyrin Rojas, conductor de la camioneta involucrada.

Los fallecidos, identificados como Allan Martín Moncrift Silva de 50 años de edad y su hija María Gabriela Moncrift Sandoval de 27 años iban acompañados de un niño de apenas tres años, quien fue llevado por buenos samaritanos de inmediato hacia el Hospital Antonio Lenín Fonseca.

Otras versiones

Según versiones de uno de los tripulantes del camión, Antonio Gutiérrez Amador de 26 años, el conductor del camión se percató que había perdido los frenos a escasos metros de donde provocó la tragedia. Aparentemente este logró esquivar a una rastra; pero ya no logró hacer lo mismo con la motocicleta. Este aseguraba que solo logró sentir como el camión arrasaba con todo a su paso hasta lograr detener su marcha.

Los cuerpos quedaron a unos quince metros de donde fueron embestidos; mientras que la motocicleta a unos 70 metros. La otra camioneta se encontraba a unos cien metros de donde recibió el impacto y el camión quedó a unos 150 metros del lugar donde inició todo.

El responsable fue llevado de inmediato a la delegación policial correspondiente en calidad de detenido en lo que terminan las investigaciones.

Los fallecidos al parecer ya se dirigían hacia su casa ubicada en Monseñor Lezcano. La joven que perdió la vida tenía siete meses de gestación. Ambos serían llevados al instituto de medicina legal.