Desperfecto mecánico provoca accidente con rastra en cuesta La Kukamonga

Foto: Accidente de tránsito con rastra en cuesta La Kukamonga / TN8

En horas de la mañana del martes 8 de diciembre por poco una persona pierde la vida, cuando una rastra presentó desperfectos mecánicos en una curva al momento que circulaba por la cuesta La Kukamomga, al norte del municipio Estelí.

Ernesto Caballero, quien conducía este furgón, ya le habían contado sobre la peligrosidad de la temible cuesta La Kukamonga es por eso que no acostumbraba a pasar por ahí, pero las circunstancias lo llevaron a tomar la decisión de circular por este lugar, lo que casi le arrebata la vida.

Te interesa: Vuelco de bus en Ctra. Nueva a León deja al menos 8 lesionados

“Siempre acostumbraba a circular por otro lugar, pero por tiempo decidí irme por esta carretera. No me respondieron los frenos, traté de controlar el furgón, pero no pude y me salí de la vía; gracias Dios que no caí al abismo sino hubiera perdido la vida. Estoy sorprendido porque nunca me imaginé que esto me pasaría a mí”, expresó Caballero, conductor del pesado automotor.

Transportaba 44 mil quintales de cemento desde Costa Rica y se dirigía hacia el país vecino Honduras, pero todo eso se perdió en el fondo de un abismo a pocos metros donde se volcó la rastra.

Foto: Accidente de tránsito con rastra en cuesta La Kukamonga / TN8

Ayuda de buenos samaritanos

“Las personas que pasaban con sus vehículos en el momento que me pasó esto me ayudaron a salir porque yo no podía. Había quedado prensando en el interior de la cabina, no resulté con golpes graves solo unos raspones en mi brazo derecho”, recalcó Caballero.

De milagro el conductor no resultó con lesiones de gravedad, solo registraron pérdidas materiales, pero según él este sitio es uno de los más peligrosos que hay en Nicaragua.

Lo cierto es que la Policía Nacional hace el llamado a la población que maneja estos pesados automotores, a que siempre revisen el estado mecánico de los mismos, sobre todo en el caso de los frenos.