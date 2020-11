Foto: Ocotal: Vivos de milagro, mientras conductor irresponsable se da a la fuga/TN8

Vivos de milagro resultaron al menos una decena de personas que viajaban a bordo de una camioneta que impactó contra un árbol en el tramo carretero Ocotal-Mozonte, luego de esquivar un vehículo que invadió su carril y cuyo conductor se dio a la fuga.

Entre las personas que viajaban en la camioneta se encuentra una mujer, esposa del conductor, quien resultó con lesiones no especificadas por lo que fue trasladada en un vehículo particular al hospital Alfonso Moncada Guillén donde sería examinada.

Danilo Ponce, conductor de la camioneta Nissan, color blanca refirió que conducía en sentido de este a oeste mientras en el otro carril, en sentido contrario circulaba una fila de vehículos.

“De repente un vehículo adelantó metiéndose en mi carril de frente; yo por evitar el impacto me hice más a la orilla hasta que no puede más, me salí de la carretera impactando inevitablemente en el árbol; gracias a Dios estamos bien, aunque mi esposa resultó golpeada y las pérdidas materiales”, lamentó.

Aun con los nervios a flor de piel, Alex Huete, quien viajaba en la tina de la camioneta dijo que no les quedó de otra más que lanzarse del vehículo, “a costa de su propia vida el conductor se salió de la vía y el impactó fue fuerte, pero gracias a Dios los golpes fueron leves, la esposa del conductor resultó ser la más lastimada.”

Conductor se dio a la fuga

Dijo esperar que las autoridades apliquen la ley una vez que den con el paradero de este irresponsable que conducía un vehículo tipo Nissan con placa NS 5440, que se dio a la fuga, “hago un llamado a los conductores a que hagan conciencia, sean precavidos, ha estado lloviendo y la carretera está lisa y el riesgo es mayor”, concluyó.

La Policía Nacional a través del departamento de tránsito atendió el caso y realiza las debidas averiguaciones para dar con el paradero del presunto responsable.