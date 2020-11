Ciclista sale catapultado por microbús interlocal en Jinotepe

Foto: Accidente de tránsito en Jinotepe, Carazo / TN8

Un jovencito que circulaba en su bicicleta de sur a norte frente al CDI de Jinotepe este miércoles, resultó con lesiones en su cuerpo, al ser catapultado por un microbús interlocal que hizo un giro imprudentemente.

José Castillo de 20 años de edad conducía su bicicleta de norte a sur en el carril que es para este tipo de vehículos. Al llegar a la entrada que va hacia el hospital, fue catapultado por el conductor de un microbús que según el afectado giró imprudentemente a alta velocidad y sin haber colocado los pide-vías.

"Yo salí catapultado, cuando me miré todo raspado mis rodillas, mis brazos y mi bicicleta fregada. El del microbús no colocó pide-vías, yo venía a 3 metros adelante de él, pero él no respetó mi espacio como ciclista. Es común ver este tipo de accidentes porque no respetan ni al peatón ni el ciclista", expresó Castillo, todavía nervioso.

El conductor del microbús omitió dar su versión de los hechos, pero al lugar acudieron agentes de Tránsito Nacional para investigar los pormenores del accidente que afortunadamente no dejó lesiones de gravedad al jovencito que se trasladaba en la bicicleta.

Molestia por el accidente

También llegaron los padres del joven muy molestos ante el hecho e hicieron referencia que los microbuseros no respetan la vida del ser humano, aduciendo que es constante ese tipo de atropello a la integridad y vida misma de las personas.

El microbús placa M2765 con ruta Jinotepe-Managua fue retenido por agentes de Tránsito para que el conductor se hiciera cargo de los daños y lesiones provocadas al ciclista, quien iba rumbo a el centro de Jinotepe al momento del hecho.