Moto se quema en su totalidad por desperfectos mecánicos en barrio Francisco Meza

Foto: Siempre es recomendable que los conductores antes de montarse a su vehículo revisen el estado mecánico/TN8.

El ciudadano Ronaldo Ruiz presenció cuando su liviano medio de transporte, quedó totalmente reducido a cenizas en el sector del barrio Francisco Meza, supuestamente la motocicleta presentó desperfectos mecánicos en el sistema de aceleración (carburador).

Inmediatamente miembros del Cuerpo de Bomberos Unificados se movilizaron hacia el lugar para atender la emergencia, misma que afortunadamente no dejó personas lesionadas.

"Yo venía manejando, de la nada apareció el fuego, me parece que pudo haber sido quizás el sistema eléctrico pero los muchachos de los bomberos me dijeron que al parecer fue el carburador. Desconozco que tipo de falla pudo haber dado, pero eso es que me dicen ellos, afortunadamente yo estoy bien y no me pasó nada", dijo Ruiz.

De manera preliminar se presume que el carburador de la motocicleta fue el que tuvo el desperfecto, misma que dio inicio al origen del siniestro, que dejó a Don Ronaldo sin su medio de transporte, que igual le sirve para trabajar día a día.

Revisión del vehículo

Por eso siempre es recomendable que los conductores antes de montarse a su vehículo revisen el estado mecánico de estos, ya que cualquier pequeño desperfecto puede ocasionar una gran pérdida de sus objetos de valor.

De la misma manera es recomendable que todos los conductores siempre estén precavidos ante cualquier contingencia similar que pueda poner en riesgo la vida del conductor, y al hablar de prevención se recomienda portar un extintor pequeño, para que podamos responder a la brevedad en estos escenarios.

