Foto: Ciudadano muere tras ser envestido por un vehículo / TN8

Este sábado, al sur de Estelí sobre la carretera panamericana una persona perdió la vida al momento que fue atropellado por un vehículo.

El responsable supuestamente fue un conductor que atropelló con su vehículo a una persona, que caminaba en medio de la carretera panamericana en la comunidad El Naranjo al Sur de Estelí.

"Es lamentable esta situación en este lugar es peligroso porque los conductores conducen a exceso de velocidad no les importa si en ese momento esta cruzando la carretera alguien pero en esta ocasión supuestamente el fallecido caminaba en medio de la vía y nadie lo conoce es un desconocido no tiene ni identificación pero lo que más nos tiene sorprendidos es el conductor del carro no le importo, siguió su marcha como que no había pasado nada esperamos que las autoridades lo circulen y lo hagan pagar por esto", recalcó José Benavides, testigo del lugar.



Minutos antes dos jóvenes que circulaban en una motocicleta de norte a sur esquivaron a la victima saliéndose de la vía resultando ambos con lesiones de consideración.

"Nosotros veníamos normal despacio cuando mi amigo que venia conduciendo la moto se salió de la vía para no atropellar al señor impactamos en un borde de tierra y arboles, gracias a Dios no nos paso nada grave pero solo escuchamos un fuerte golpe y miramos que un vehículo envistió al fallecido y huyo con direccion al sur hacia el municipio de la Trinidad, estoy asustado nunca había visto estas situaciones", manifestó Juan Antonio Benavides acompañante.



Quien conducía el automotor huyo del lugar mientras tanto agentes de tránsito de la Policia Nacional realizan las investigaciones para esclarecer este accidente fatal.