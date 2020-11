Foto: Incendio deja cuantiosas perdidas económicas en Estelí/TN8

En horas de la noche del lunes 9 de noviembre del 2020 en el barrio San Miguel del Diamante de las Segovias se registró un incendio en un horno que lo utilizan para secar madera. Los Bomberos Unificados lograron apagar el siniestro antes que se propagará a las demás casas aledañas.

Posiblemente hubo demasiada alteración de calor y eso pudo haber provocado que en el interior de un horno que es utilizado para secar madera comenzara a incendiarse.

"Para poder controlar este incendio trabajamos 18 Bomberos Unificados con dos auto cisternas y dos camionetas de intervención rápida. El dueño de esta fábrica nos comento que ya tenia tres días de estar secando madera y lo que se dio fue una alteración de régimen normal de temperatura eso provocó el incendio", recalcó José Montano, Comandante jefe de la Dirección General de Bomberos.

Foto: Incendio deja cuantiosas pérdidas económicas en Estelí/TN8

"Se hiso todo lo posible para pagar el fuego porque ponía en peligro que se propagará a las otras viviendas cercanas afortunadamente no hubo personas afectadas por el humo porque estaba muy fuerte, siempre hacemos las recomendaciones a quienes trabajan con madera que tengan más precaución y alguien inspección a cada momento como va el proceso de secado para evitar estas situaciones", dijo Montano.



Las llamas y el fuerte humo dificultó por varias horas a los Bomberos Unificados para poder controlar el siniestro que dejó cuantiosas pérdidas económicas.

"Hoy era el último día de secado, la madera iba a estar lista pero lamentablemente tuvo que pasar esto yo no acostumbro a trabajar con hornos pero por cuestión del clima fue obligatorio, me fui por esa vía pero que me iba a imaginar que la inversión que hice en cuestión de segundos la perdería", expresó Centeno

Foto: Incendio deja cuantiosas pérdidas económicas en Estelí/TN8

Intervención rápida

"Fue un aproximado de 48 mil córdobas lo que las llamas consumieron en madera preciosa, los muchachos que tengo en el lugar al parecer no se percataron de lo que estaba pasando, agradezco la rapidez de los Bomberos de venir aquí y apagar este incendio antes que pasara a más", manifestó Félix Centeno, propietario de la fábrica de cajas.



Por segunda vez le ocurre esta situación al propietario de la fábrica de cajas que esta ubicada en el barrio San Miguel al oeste del municipio de Estelí.