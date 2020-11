¡Enamorada! Ana Brenda Contreras conoce al nuevo amor de la guapa actriz

Foto:¡Enamorada! Ana Brenda Contreras envía un mensaje a su novio/ Referencia

¡La mexicana Ana Brenda Contreras confirmó hoy su romance con el empresario Zacarías Melhem! La actual conductora de Tu Cara Me Suena eligió el día del cumpleaños de su nuevo galán para hacer oficial su relación desde su cuenta de Instagram.

Los rumores empezaron hace muchos meses. Fueron vistos juntos por primera vez en los Latin Grammys de 2019. Por fin el pasado mes de junio ella confirmó que estaba muy feliz con su nuevo amor.

Desde la cuenta de Chamonic, ese mismo mes se supo que la bella actriz salía con un viudo, hermano de su mejor amiga y dueño de una agencia de viajes: “La familia de su novio me cuentan que la quieren mucho y que esperan que pronto formalicen su relación”, decía el post de entonces.

Con este linda foto, que muestra el bonito momento en que se encuentra su corazón, la actriz de Por amar sin ley presentó al mundo orgullosa su nueva conquista:

“¡Feliz cumpleaños al rey! Al de corazón más bueno y sonrisa eterna. El que nos cuida a todos, el que me da perspectiva y me nivela. Pero sobre todo, me saca siempre una sonrisa (o carcajada). Te amo my rock ❤ Happy birthday!”, escribió bajo una foto en la que la actriz descansa tranquila sentada en su regazo mientras se abrazan.

La enamorada novia también le felicitó con esta tierna foto del recuerdo desde sus historias:

La primera imagen oficial de la pareja revolucionó las redes y, no solo sus fans, infinidad de famosos celebraron inmediatamente el anuncio. “Me encanta verte feliz”, comentó la periodista Paola Rojas.

Nuevo galán

“Sabes que lo mismo me pasa contigo, te quiero”, le dijo ella. “¡Celebro mucho tu felicidad!”, escribió Chantal Andere. “Y yo la tuya, mi chanita”, contestó agradecida la actriz.

Sandra Echeverria, Maddison Brown, Julián Gil, Adriana Louvier, Ximena Herrera, Geraldine Bazán fueron algunas de las celebridades que pasaron también a felicitar a la ex de Iván Sánchez, quien por fin volvió a encontrar la estabilidad en el amor. ¡Bravo!