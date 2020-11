Foto: Cayeron arboles y rocas en La Gavilana a causa de las frecuentes brisas en Estelí / TN8

Este sábado las instituciones de salvamento y rescate recibieron una llamada al puesto de mando informando que había ocurrido un desligamiento de tierra, posteriormente se presentaron al lugar despejando la vía.

La cuesta de La Gavilana al sur de Estelí es uno de los lugares donde los autoridades lo han catalogado como un punto critico, por sus constantes deslizamientos de tierra.

"Circulaba abordo de mi motocicleta por este lugar porque vivo en la comunidad Santa Cruz cuando vi que se había caído en medio de la vía unas rocas y arboles me estacioné, llamé rápido a los miembros de la Cruz Roja también a la Policía Nacional, quitaron todo de la carretera para dar paso a los vehículos que en ese momento pasaban. Gracias a Dios no le cayó encima a un automotor la tierra porque hubiera pasado una lamentable situación", comentó Jerson Velásquez, habitante.

Por varias días se han registrado lluvias en la ciudad provocando que cayeran enormes rocas y arboles en medio de la carretera panamericana, pero para evitar un accidente de tránsito se despejo la vía.

"Nos informaron sobre esta situación haciéndonos presente al lugar para despejar rápido la carretera panamericana para evitar que ocurriera un incidente, le hacemos el llamado a la población que tengan cuidado no solo cuando circulen por aquí, sino que en cualquier lugar donde pongan en peligro sus vidas, tenemos que estar consientes que en el departamento de Estelí sigue las lluvias no son muy agresivas pero no hay que confiarse", manifestó Erling Hernández, Cruz Roja Nicaragüense.

Se recomienda a los conductores en general que cada vez que circulen por este sitio tengan precaución reduciendo la velocidad de sus vehículos.