Árbol de Guanacaste cae sobre unos tramos en Matagalpa

Con los primeros rayos del sol, dos familias que estaban durmiendo en unos tramos donde recientemente se habían ubicado en la entrada al hospital regional, estos se llevaron el susto de sus vidas, ya que apenas empezaban a abrir los ojos cuando un tremendo árbol de Guanacaste se les vino encima; afortunadamente no hay víctimas humanas, solo cuantiosos daños materiales.

Los tramos están ubicados a orilla de la vía, mientras que el árbol estaba en un predio del establecimiento comercial y debido a la cantidad de agua el suelo estaba suave y árbol legendario se vino abajo, provocando la destrucción de al menos cuatro tramos donde tenían pequeños negocios.

En dos de esos pequeños negocios dos familias duermen dentro de los mismos espacios, Gina Ramos es una de las que estaba durmiendo cuando escuchó el estruendo.

“Lo primero que me acordé fue de mi hija que estaba en otra camita, se me hizo difícil moverme porque tenía todo encima, mi niña estaba prensada, ella gritaba que la sacáramos, le pedí a uno de los que estaban ahí que me ayudaran, a como pudimos nos salimos y por un hoyo sacamos a la pequeña".

Del incidente se reportan cinco personas con lesiones leves; hasta el lugar llegaron miembros de la Cruz Roja y Bomberos quienes les brindaron atención y aunque recomendaron llevar a la niña al hospital la familia prefirió quedarse en el lugar.

Debido a que el árbol era bastante grande era necesario la presencia de equipos de mayor fuerza, por lo que la Alcaldía municipal de Matagalpa aseguró que moverían una cuadrilla para despejar la zona, también se les brindará acompañamiento a las personas afectadas por la caída del árbol.