Agreden a joven de 14 años hasta mandarlo al hospital en Managua

El joven agresor fue remitido a las celdas del distrito 4 de la Policía Nacional Foto: Referencia

El joven Cristian Alexander González Hernández, de 14 años de edad, resultó con severas lesiones en su cuerpo, al ser agredido por un individuo; esto supuestamente porque González llegó a la casa de su tía intentando ingresar por riñas que tiene con los habitantes de la casa, misma que está ubicada del Pali p del H 1 cuadra arriba y una al sur.

La propietaria de la casa, mandó a su sobrino de nombre José Francisco López, de 28 años, este en defensa de la propiedad, intervino golpeando fuertemente al joven, hasta tal punto de dejarlo gravemente herido.

Al lugar se hicieron presentes miembros de la Cruz Roja para atender al joven, estabilizarlo y trasladarlo a un centro hospitalario para ser atendido por médicos de turno.

Lee también: Wiwilí: Investigan muerte de delincuente prófugo

"Lleva policontusiones en el cuerpo, el va estable, lo vamos a trasladar al hospital Manolo Morales para que lo atiendan galenos de turno", afirmó el cruzrojista.

#Nicaragua | El joven Cristian González Hernández, de 14 años de edad, resultó con severas lesiones en su cuerpo, al ser agredido por un individuo.



Esto supuestamente porque González llegó a la casa de su tía intentando ingresar por riñas que tiene con los habitantes de la casa. pic.twitter.com/twKhDVwQUd — TN8 Nicaragua (@canaltn8) November 1, 2020

Los vecinos, estaban sumamente molestos con el joven, quien según ellos, tomó esa actitud violenta porque estaba bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena.

"Resulta de que el chavalo estaba agarrando a pedradas la casa porque salió. Estaba con unos chavalos ahí adentro se estaba agarrando, le fueron a avisar a la dueña de la casa y ella mandó a su sobrino, ella estaba con los hijos de el sobrino de la propietaria", relató Jazmina Pérez, habitante del sector.

"Adentro él estaba peleando con otros muchachos en eso salió el chavalo ese que está ensangrentado pero los que viven en la casa parece que se encerraron y no salieron y la denuncia ahora está solo contra el muchacho que vino a defender para que no quebraran los muros de la vivienda el sobrino de la dueña y como la dueña no puede andar muy rápido lo mandó a él para que viera qué pasaba", refirió Scarleth Solis, habitante del sector.

El joven agresor fue remitido a las celdas del distrito 4 de la Policía Nacional, para dar inicio con las investigaciones pertinentes, ya que en el interior de su ropa le encontraron un revolver calibre 38 sin documentación legal.