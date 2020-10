Delincuentes arrasan con lentes y accesorios en una óptica de Managua

Foto: Robo en óptica de Monseñor Lezcano / TN8

El cinismo de la delincuencia sobrepasó los límites en un robo con fuerza registrado este martes en una óptica en el barrio Monseñor Lezcano, Distrito II de Managua.

Los delincuentes ingresaron por la madrugada. Después de penetrar violentamente al inmueble sustrajeron aros, gafas, instrumentos de optometría y por si fuera poco la verja de hierro que aseguraba una de las ventanas principales.

"Bastantes cosas, aros de marca, gafas, computadoras, varias cosas, bastante; seguramente andaban en vehículo o motos para llevarse todo lo que se llevaron", dijo una trabajadora del local.

"Quitaron la verja y se metieron y se llevaron unas cosas. Esto fue en la madrugada, la policía entró (negocio) con técnica canina", dijo un hermano del dueño de la propiedad afectada.

Los amigos de lo ajeno dejaron tirado un desarmador con el que presuntamente forzaron las vitrinas. Oficiales de Criminalística levantaban las huellas pertinentes.

De la misma manera fue útil el olfato de un can para comenzar a ubicar el paradero de los sujetos. Los afectados por su parte se muestran confiados en que puedan recuperar todo lo robado.

Búsqueda de delincuentes

El negocio no cuenta con guarda de seguridad y la acción ilícita de los antisociales fue realizada minuciosamente, por que vecinos no escucharon ruido y tampoco notaron algo sospechoso. "No escuchamos nada en lo absoluto, mi susto fue ver a la policía muy temprano hoy. Qué barbaridad", dijo un vecino quien omitió su identidad.

Las autoridades instan a los dueños de negocio a tomar las medidas de seguridad como el hecho de pagar vigilancia o bien colocar cámaras de seguridad.

Se tiene sospecha que los autores del robo con fuerza habiten a escasas cuadras del local penetrado , las autoridades policiales realizaron allanamientos en viviendas del barrio las Malvinas hasta donde marcó la técnica canina.