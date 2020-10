Motociclista pierde la vida trágicamente en la Carretera Norte

El joven Wilber José Martínez Espinoza, de 28 años de edad, perdió la vida trágicamente Foto: TN8

El joven Wilber José Martínez Espinoza, de 28 años de edad, perdió la vida trágicamente, al ser violentamente impactado, por el conductor de un vehículo taxi en la Carretera Norte, propiamente frente a los Laboratorios Ramos.

El taxista circulaba en aparente estado de ebriedad de oeste con dirección al este, realizó un giro indebido, invadiendo carril al motociclista que venía en dirección contraria.

"Yo voy a cruzarme, pero viene el motorizado allá, el viene "jalado" (exceso de velocidad) y cuando sentí el maje se estrelló, yo no lo pude esquivar, si él hubiera venido a cómo se debe, o sea, despacio, no hubiera pasado esto, pero el viene como a 100 kilómetros por hora, yo no estoy tomado, yo lo que ando es desvelado, yo trabajo diario por la noche y me desvelo", relató el taxista Junior Galeano.

Lee también: Policía informa sobre femicidio frustrado seguido de suicidio en Chinandega

“El muchacho de la moto venía en su carril derecho y el taxista quiso hacer un giro en U, pero se abrió tanto que no pudo cambiarlo; el de la culpa es el taxista”, declaró el motociclista que presenció el accidente vial, José Salinas.

“El taxista iba tomado porque el muchacho de la moto viene bien, el traía la comida de sus niños, parece que él iba para el lado de abajo a entregar, porque también llevaba otra bolsa que se la llevó uno de una moto, la agarraron y la placa no le pudimos ver, pero él la robó porque eran dos bolsas las que se le cayeron de carne y el otro de la moto se la llevó", agregó Salinas.

#ULTIMAHORA #Nicaragua | El joven Wilber Martínez Espinoza, de 28 años de edad, perdió la vida trágicamente, al ser violentamente impactado por el conductor de un vehículo taxi que circulaba en aparente estado de ebriedad.



El hecho se registró de la Siemens una abajo, #Managua pic.twitter.com/yQVrV33KPj — TN8 Nicaragua (@canaltn8) October 11, 2020

"El muchacho viene del carril de arriba hacia abajo y el taxi está de abajo hacia arriba pero ahí no se puede girar en U solo que entrara por el otro lado y fuera hasta allá abajo eso fue la locura, eso es lo que deja, yo vengo de Darío y vengo manejando siempre al suave se me meten los carros pero vengo al suave, es una pena pobre hombre porque hasta ahí no más llegó de él y ahora uno debe andar al suave porque la prisa no deja nada”, concluyó.

Venía de trabajar

El occiso iba con dirección al mercado Oriental a dejar unos encargos, mismos que quedaron sobre el pavimento, a la hora del hecho estaba terminando una larga jornada laboral, el laboraba como carnicero.

“Él venía del trabajo iba para allá, el solo llevaba una comidita para sus chanchitos y dicen que se lo pasó llevando un taxista que venía tomado, el vivía en Santa Elena, ahí cerca, él venía de su trabajo y venía temprano de trabajar y además llevaba una comida para sus animales y una bolsa que le encargaron también que la llevaba al mercado Oriental”, indicó el testigo Antonio García.

La esposa y madre del joven al llegar a la desgarradora escena se desmoronaron en llanto, ya que nunca imaginaron lo que sucedería.

El taxista fue remitido al Distrito VI de la Policía Nacional en calidad de detenido, esto mientras se realizan las investigaciones pertinentes entorno a este suceso.