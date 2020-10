Atrapan a sujeto en Estelí por supuestamente espiar a menor de edad

Foto: Hombre capturado por supuestamente espiar a una menor de edad / TN8

Pobladores del barrio 18 de mayo, al oeste del Diamante de las Segovias, Estelí, amarraron de un poste de tendido eléctrico a un sujeto que supuestamente estaba espiando a una menor de edad en el momento que se estaba bañando.

La tranquilidad ya no es la misma para los pobladores de este barrio, ya que Margarita Figueroa pasó un momento de pánico al encontrarse en horas de la madrugada del miércoles, con un sujeto que supuestamente acostumbra a perseguir y tocar a las mujeres.

Relato de los hechos

“Por las mañanas acostumbro a ir al molino por que me dedico a elaborar tortillas. Un día me llevé tremendo susto cuando este hombre me apareció de frente e intentó agredirme; terminó botándome la masa, gracias a Dios los vecinos salieron a tiempo para auxiliarme cuando yo grité por ayuda", dijo Figueroa.

"Aquí en el barrio frecuentemente lo hace y sigue a las mujeres para tocarlas descuidadamente. Ya hemos interpuesto denuncia, pero desafortunadamente él se escapa”. agregó.

Este hombre es conocido únicamente con el alias "La Pelota".

Capturado por degenerado

Los habitantes lo amarraron de pies y manos, porque según ellos lo encontraron espiando a una menor de edad cuando se estaba bañando, aprovechando que la madre no estaba en la vivienda.

“Los pobladores esta vez lograron agarrarlo y lo amarraron a un poste de tendido eléctrico mientras se hacía presente la policía, quienes después se lo llevaron detenido. Esperamos que no lo dejen en libertad, porque todas aquí ya le tenemos fobia cada vez que lo vemos, el representa un peligro más por que en el barrio habitan muchos niños”, concluyó Figueroa.

El miedo de los padres de familia es que si este individuo salga en libertad, continúe llegando al lugar y cometa una tragedia en perjuicio de alguna persona indefensa, pero por ello las autoridades del orden ya pusieron manos en el asunto para evitar cualquier daño a la comunidad.

