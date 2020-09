Colapsa vivienda en un barrio de Juigalpa

Vecinos del lugar se llevaron tremendo susto Foto: TN8

La mañana de este sábado 26 de septiembre, la vivienda de Carla Ivania Robleto Fernández, ubicada en el barrio Virgen María no soportó más lluvias, agregando la antigüedad y finalmente colapsó.

Vecinos del lugar se llevaron tremendo susto al escuchar el estruendo, la casa se encontraba deshabitada al momento del desplome.

Afortunadamente no se registraron decesos o personas lesionadas, a pesar de que se trata de una calle céntrica y que el incidente se produjo en horas de la mañana, cuando más personas transitan por esta vía.

El techo de la vivienda se derrumbó en su totalidad que era de tejas y madera, al igual que la pared de frente, después de resistir más de 80 años.

"No me di cuenta al momento, yo estaba adentro, esa también es mía y ahorita para construir no se puede, entonces la teníamos ahí antiguamente, nosotros pensábamos en construir, remodelarla, pero no sé sabe que fue lo que pasó, si fue que cayó de ser antigua o por las lluvias", dijo Carla Ivania Robleto Fernández, dueña de la vivienda.

"La estructura ya era vieja, los pilares eran de madera, no sabemos si estaban podridas, podría ser por lo antigua o por las lluvias se hayan dañado las maderas, cuando escuchamos salimos rápido asomarnos", finalizó Carla Robleto.