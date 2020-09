Dannieth Sobalvarro, candidata a Miss Teen Nicaragua 2020: "promovería el turismo nacional"

Foto: Dannieth Sobalvarro, candidata a Miss Teen Nicaragua 2020.

Dannieth Sobalvarro es una chavala chontaleña de 17 años, candidata a Miss Teen Nicaragua 2020, muy orgullosa de esta tierra conocido por su leche y cuajada, sobre todo de mujeres ejemplares que nacen en esta localidad.

"La mujer chontaleña es un ser especial, tiene un don único para salir adelante en cualquier adversidad, es una mujer protectora, incansable y sobre todo luchadora para sacar el sustento de su familia", comenta Dannieth, cuyo nombre se origina por una combinación muy particular de los nombres de tres seres queridos; su papá David, su hermano Dany y su tía Elieth.

En ese definición de la mujer chontaleña es que Dannieth se ubica, eso se percibe con la gran presencia que tiene en escenarios y frente a la cámara. Además destaca que hay tres aspectos fundamentales de la mujer en Chontales, y es que es tanto fuerte, como sensible y tierna.

Y en Chontales hay un municipio que es muy destacado, este es Santo Tomás, de donde específicamente es originaria esta chica, lugar que admira a profundidad. De ahí resalta el famoso "quesillo por su textura, sabor y suavidad, hecho por manos de mujeres chontaleñas".

"Aparte que tenemos un clima fresco, siendo el mejor clima de Chontales y sin duda alguna su gente maravillosa, trabajadora, humilde y dispuesta ayudar al prójimo en cualquier circunstancia que se presente", afirma.

Conexión con el arte

Dannieth es una chica efusiva, que no le teme a los retos y a probarse a sí misma, demostrando que es una digna representante de la mujer chontaleña.

Nos cuenta que le encanta el baile, sobre todo el Palo de Mayo, con este baile tradicional nicaragüense siente una conexión especial. "Me relaja y estoy en mi zona de comfort. Me gustaría estar en una academia folclórica (...) desde pequeña me gustaría en una de ellas, pero más allá de eso me gustaría aprender lo que es el baile del flamenco", comenta.

Sobalvarro además de admirar todo lo bello que tiene nuestro país gusta de aprender de diversas formas de cultura y del arte mundial, como la pintura, la música y la literatura.

"Desde pequeña me ha encantado el dibujo, las obras de arte, que a través de ellas se reflejan colores que dan vida, emociones que imparten a partir de ellas (...) y con la música esa conexión con lo que crea el compositor", acota la aspirante a Miss Teen Nicaragua 2020.

Determinación para salir adelante

Dannieth también cuenta que desde temprana edad le ha gustado el modelaje, no solamente por el aspecto estético, sino por lo que representa la expresión corporal y esa energía que transmite a través de un escenario.

Así mismo esta chica que se considera una persona que ama a los animales, sobre todo el caballo por que lo ve como un animal noble y fuerte; está estudiando la carrera de ingeniería agroindustrial, pero también estudia inglés y a futuro piensa en tener un negocio propio.

Entre toda esa preparación es que entró para participar de este certamen, con el cual si logra alzarse con la corona indica que promovería el turismo nacional: "Siento gran responsabilidad de presentar, divulgar que tenemos riquezas naturales en nuestro país. También ser vocera para ayudar a las personas más necesitadas en cada uno de los departamentos".

Dannieth se muestra una chica segura de ella misma, reconociendo que su fortaleza es sobreponerse ante las dificultades, y que a la vez su debilidad es tomarse las cosas muy en serio. Sin duda que este reto en el certamen se lo tomado con toda la seriedad posible, para lo cual seguirá demostrando que los éxitos vienen cuando uno no deja derrotarse ante los obstáculos.