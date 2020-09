Foto: Motociclista grave al estrellarse en su moto contra la cuenta en Carazo/TN8

El joven identificado como Carlos Briceño de 28 años de edad, resultó con traumas de gravedad y quemaduras por fricción producto de un accidente que tuvo abordo de su motocicleta.

Aparentemente manejaba en estado de ebriedad, según indicaron testigos que presenciaron el accidente donde el joven, quedo tirado sobre el pavimento ensangrentado en su rostro, espalda chollada y su camisa desgarrada producto del arrastron que se dio sobre el adoquinado tras el impacto sobre la cuneta.

El lesionado que manejaba a alta velocidad la motocicleta color negro, al llegar a la segunda esquina de la colonia El Cepad, del municipio de Diriamba, perdió el control y pegó en la cuneta, luego se arrastró alrededor de dos metros hasta pegar en un muro, tras el impacto el joven comenzó a convulsionar, fue socorrido por lugareños y personas que pasaban por el lugar del hecho.

"El muchacho viene desmangado, nosotros vivimos aquí cerca de donde se dio el accidente. Lo peligroso es que esta como convulsionando, se escapó de ahogar y decidimos darle vuelta para que quedará boca abajo", mencionó una testigo

"Se quejaba del dolor y no es para menos porque los golpes que tenía eran de gravedad. Las personas no entienden que manejar borrachos solo deja desgracias; que tal si hubiese matado a alguien porque venía descontrolado, haciendo zig zag en la carretera, no aman su vida ", expreso una pobladora de la zona.

Estado de ebriedad

Al lugar del accidente se presentaron miembros de la Cruz Roja Nicaragüense quienes lo atendieron de emergencia, colocaron un collarín para estabilizar su cuello pues la lesión que tenía en su cabeza era de gravedad, sumado a eso los raspones en su espalda, tuvieron que quitar los pedazos de la camisa que habían quedado pegado a su cuerpo, tras las quemaduras por fricción.

El joven fue trasladado de emergencia hacia el Hospital Regional Santiago de Jinotepe en condición crítica. Agentes de tránsito llegaron hasta el lugar para detallar los pormenores del hecho.