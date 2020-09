"Te amo": Lorenzo Méndez dedica mensaje a Chiquis Rivera tras su separación

Foto: El cantante compartió una sincera publicación/People.

Cuando Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se convirtieron en marido y mujer en junio del año pasado ambos esperaban que su historia de amor fuera para todo la vida. Pero no ha sido así.

Tras poco más de un año de matrimonio la ya expareja hacía oficial el pasado jueves 17 de septiembre a través de las redes sociales la noticia de su separación luego de que intentaran salvar su matrimonio tras reconciliarse en julio después de un breve tiempo separados.

"Con el corazón pesado les informo a través de este medio que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria", compartió Chiquis en Instagram.

Cuatro días después y aún con los sentimientos a flor de piel, los cantantes continúan tratando de adaptarse con dificultad a esta nueva vida que ahora afrontan en solitario.

Mientras que Chiquis ha optado por alejarse de las redes sociales, Lorenzo se ha mantenido activo a través de su perfil de Instagram, donde ha dejado ver sus sentimientos tras lo sucedido.

Este domingo, el cantante compartió una sincera publicación en la que a corazón abierto el todavía esposo de la primogénita de ‘La diva de la banda’ reflexiona sobre lo ocurrido.

Foto: El cantante compartió una sincera publicación/People.

El mensaje

"No le deseo esto a nadie. Somos dos adultos que nos amamos y somos conscientes de que los problemas de cada cual son justificados, nos comprendemos y no nos juzgamos", comenzó escribiendo el exvocalista de La Original Banda el Limón para continuar dedicando unas emotivas palabras de agradecimiento a Chiquis: "Todo lo que Janney siempre quiso para mí fue lo mejor. Por mí mismo, por mi paz, por mi cuerpo y mi mente. He estado luchando contra muchas cosas ahora mismo. Te amo Janney y te agradezco por tu amor y paciencia".

"Así como el milagro de Jesús caminando sobre el agua aquí en el mar de Galilea, rezo y espero un milagro en nuestra vida con o sin el otro", concluyó Lorenzo su mensaje.