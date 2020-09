Foto: Conductor de ambulancia pierde el control y se vuelca en la carretera/TN8

Un conductor de una ambulancia ha perdido esta noche el control de la ambulancia y se vuelca por causas aún desconocidas cuando circulaba por el sector de la Báscula sobre la carretera que conduce Juigalpa hacia el Rama.

Oswaldo González conductor de la ambulancia de placa RS 1360 de Cruz Roja de Bluefields circulaba de Managua hacia su ciudad de origen con dos pacientes quienes regresaban de un hospital capitalino donde habían sido valorados.

González quien viajaba con un socorrista, una doctora identificada con el nombre de Katherine Domínguez de 27 años de edad junto a dos pacientes Fanny Duarte Angulo de 41 años de edad, y Pascual Antonio Ivotto quienes resultaron con golpes y lesiones en distintas partes del cuerpo siendo trasladados en dos ambulancia de Cruz Roja Filial Juigalpa y Santo Tomás, hacia el Hospital Escuela Asunción de Juigalpa, Chontales para ser valorados por médicos de turno.

Foto: Conductor de ambulancia pierde el control y se vuelca en Chontales/TN8

En la ambulancia viajaban a bordo 5 personas todos originarios de Bluefields.

Solo lesiones menores

"Venía de Managua, me dirigía hacia Bluefields, como está lloviendo vengo a una velocidad promedio 60 K/h cuando yo giro el vehículo me colea desde la parte de atrás, traté de enderezarlo volví hacer otro giro, volvió a colear, lamentablemente desemboqué al orilla de la cuneta a un lado de la vía, perdí el control de la ambulancia, no puede hacer más, no pude controlarla, cuando pegué en la cuneta uno de los ring se quebró, pero no fue por otra cosa, tuve dos giros y perdí el control de la ambulancia en la vuelta, comenzó a patinar se me descontroló de viaje y nos venimos a impactar y volcar, viajaban cinco personas, esto fue por motivo de la lluvia parece que la carretera se pone totalmente liso, venía una fila de vehículos, gracias a Dios no hubo pérdidas humanas solo materiales", dijo Oswaldo González, conductor de la ambulancia Cruz Roja.