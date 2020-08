Managua: Camioneta embiste a dos mujeres que viajaban en una motocicleta

Foto: Camioneta embiste a dos mujeres que viajaban en una motocicleta en San JudasTN8

Una madre y su hija no lograron regresar a su casa ya que fueron embestidas por una camioneta conducida por Adán Morales Gutiérrez de 75 años, quien aparentemente irrespeto una señal de alto en la Pista Suburbana en Managua.

"El señor se tiro la roja, aquí estamos todos de testigos, ahí impacta como puede ver el caso, la muchacha viene de abajo hacia arriba", dijo Eduardo Guevara, testigo del accidente.

Carolina Rivera y su hija Diana López Rivera yacían sobre el pavimento con lesiones y heridas de consideración, por lo que fue necesaria la presencia de unidades de la Cruz Roja Nicaragüenses. "Son dos las pacientes, una presenta fractura en el miembro inferior, las voy a trasladar al Hospital Vélez Paiz", dijo el paramédico de Cruz Roja Nicaragüense, Jimmy Gómez.

Los pobladores insisten que los conductores de manera constante irrespetan la luz roja del semáforo y abusan de la velocidad; coinciden que lo más recomendable es contar con agentes de tránsito que controlen la circulación de conductores y peatones.

"Cuando vienen rápido es horrible en hora pico, a cualquier hora, moto, carro, no respetan el cambio de luces. En esta semana se han reportado como 5 a 6 casos, no hay nada que lo haga bajar la velocidad", mencionó don Francisco Calero, habitante .

Irrespeto a la señales de tránsito

"Que importante sería que todos los conductores hicieran su parte para disminuir los accidentes, aquí poco les importa si se cruzan niños, viera usted como pasan como locos", expresó una de las habitantes del lugar, quien prefirió el anonimato.

Mientras cruz rojistas atendían a las mujeres se desató un caos vehicular en la zona. Los accidentes ocurren en un abrir un cerrar de ojos; permita que su familia lo reciba nuevamente en su casa, respete las señales de alto, no conduzca en estado de ebriedad, sea cortés y no viaje a gran velocidad. En caso de ser motociclista, use el casco, usted y su acompañante.