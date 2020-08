Yaquis de Obregon le abren las puertas a Cheslor Cuthbert

Yaquis

El costeño Cheslor Cuthbert ha confirmado que los Yaquis de Obregón han mostrado interés en sus servicios en la próxima temporada de la Liga Mexicana del Pacifico programada para iniciar el 15 de octubre.

El infielder de la organización de los Chicago White Sox ha estado en dos ocasiones con la tribu en la Liga azteca y a pesar que hubo una repentina salida en la pasada temporada, parece que Cuthbert ha construido buenas relaciones tanto con el equipo como con los fanáticos.

"Ustedes saben que tengo una buena relación con esta franquicia en México y quiero darle gracias porque nuevamente me están abriendo las puertas" expresó el costeño quien agregó "He sentido el aprecio de los fanáticos mexicanos y lo agradezco mucho". Sin embargo, Cuthbert manifestó a 8 Deportivo que en este momento su enfoque está en regresar al equipo grande de los Medias Blancas: "En estos momentos estoy enfocado en lo que estoy haciendo aquí en el sitio de entrenamiento alternativo de Chicago, no ha sido un año facil pero seguimos luchando".

Cheslor actualmente sigue en el campo de entrenamiento alternativo de los White Sox a espera de un tercer llamado en la temporada al equipo grande.

El oriundo de Corn Island bateó para .239, con 51 hits en 213 turnos, en 56 partidos en la temporada 2018 que fue su primera con el uniforme de los Yaquis. En esa campaña conectó siete dobles y seis jonrones, además anotó 26 carreras y remolcó 30, con 18 bases por bolas y 35 ponches.

Sorpresivamente para la temporada 2019-2020, Cheslor disputó menos de 10 partidos y su salida fue tan silenciosa que todos se enteraron porque el nica ya estaba de regreso en el país, pero todo indica que el vínculo entre el club y el costeño está intacto.



Así mismo, Cuthbert manifestó que tiene ofertas de otros dos países para jugar en el próximo invierno. "Ya tendré tiempo para tomar una decisión. Y También debo hablar con mi organización sobre esto para ver todo lo relacionado al permiso".

El costeño no obstante jugó bastante pelota invernal la pasada temporada baja ya que estuvo con el Bóer y el equipo de León en la Liga Profesional de Nicaragua, siendo pieza clave para que estos últimos lograran su segundo título al hilo en el circuito nica.

Hasta el momento, la Liga Mexicana del Pacífico junto con la liga dominicana (15 de noviembre) y la nica (primeros días de noviembre), son los únicos torneos de invierno de beisbol en América que han confirmado que tendrán con normalidad su temporada en medio de la pandemia del coronavirus.