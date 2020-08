Policía captura a delincuentes tras darles persecución en Managua

Foto: Policía captura a delincuentes en el barrio Eduardo Contreras, tras darles persecución en la capital/TN8

Tras una persecución de casi una hora, oficiales de la Policía Nacional lograron la captura de tres sujetos, quienes abordo de un vehículo realizaron varios robos en los distintos barrios de la capital. Estos lograron ser interceptados en una de las calles del barrio Eduardo Contreras, Distrito V de Managua.

Te puede interesar: Rayo provoca la muerte de una mujer en León

Tras su detención, los oficiales procedieron a revisar el vehículo Nissan color Rojo con placa M 324 592, encontrando en su interior 7 celulares, dinero en efectivo (moneda nacional y dólar norteamericano), prendas de vestir y un sistema de audio. A estos sujetos ya desde hace varios días y a través de distintas denuncias, se les venía dando seguimiento.

Foto: Policía captura a delincuentes en el barrio Eduardo Contreras, tras darles persecución en la capital/TN8

Mientras se levantaba el peritaje del caso, dos jóvenes llegaron y reconocieron a los delincuentes, así como a sus celulares que un rato antes les habían sido robados en el sector de la colonia Primero de Mayo. Estos se identificaron como Gabriel Vanegas y Eyner Umaña, ambos le relataron a la autoridad como habían sucedido los hechos.

#Sucesos | Agentes de la Policía Nacional logran la captura de tres sujetos en el barrio Eduardo Contreras, quienes abordo de un vehículo realizaron varios robos durante la noche de este martes.



Se les ha ocupado dinero en efectivo, celulares y un sistema de audio. pic.twitter.com/svrle3m6Zk — TN8 Nicaragua (@canaltn8) August 19, 2020

Banda delincuencial

"Estábamos sentados en el andén de nuestras casas y de repente se acercaron dos de ellos, a mí, dijo Eyner, me apuntaron con un arma y me amenazaron de muerte si no les daba el celular, así que mejor se los di. Por su parte, Gabriel fue golpeado por otro de los malhechores y despojado de su teléfono celular.

Los afectados serían llevados a la delegación policial correspondiente para interponer la denuncia, así como los detenidos serían puestos tras las rejas. De igual forma se le hace el llamado a la población a que sí reconoce a alguno de estos sujetos identificados como Carlos José Madrigal Pérez, Ayersis Norris Taleno Perez y Juan Carlos García procedan a denunciarlos para que les caiga todo el peso de la ley.

No se descarta que estos delincuentes sean parte de alguna banda delincuencial y este su modo de operar. Razón por la cual, la policía nacional no descansa para garantizar la seguridad de la población.