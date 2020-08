Delincuentes intimidan a ingeniero y le roban su camioneta en Managua

Foto: Investigación policial tras robo de camioneta en Managua / TN8

Dos delincuentes armados de pistola la mañana de este jueves intimidaron al ingeniero civil Donald Rosales Calderón, de 67 años, para despojarlo de su camioneta Hilux, valorada en unos 20 mil dólares.

El hecho ocurrió mientras la víctima sacaba la camioneta del garaje de su vivienda ubicada del Ceibo de San Judas, dos cuadras y media abajo, en el Distrito III de Managua.

Te interesa: Primera víctima a causa de inundaciones en Tasba Pri, Caribe Norte

"Yo estaba sacando la camioneta porque me disponía a ir a realizarme unos exámenes de sangre. De pronto se estacionó un carro, se bajaron dos hombres, uno de ellos me pidió la llave; como no se la doy, por segunda vez me la pide y ya el otro se sacó una pistola y me encañonó, ni modo se las di. Es una Hilux, doble cabina, año 2015, valorada en más de 20 mil dólares", dijo la víctima.

"Él me llamó que lo habían asaltado. Dos sujetos que se bajaron de un carro lo intimidaron con pistola y se le robaron la camioneta", manifestó César Rodríguez, familiar de la víctima.

En la camioneta placa M 236017, se fueron documentos personales y herramientas de trabajo de construcción.

Foto: Investigación policial tras robo de camioneta en Managua / TN8

Cámaras de seguridad

El asalto quedó registrado en cámaras de seguridad de una agencia distribuidora de gas en el que se observa que los atracadores se bajan de un vehículo blanco, y posterior se dan a la fuga en la camioneta robada.

Según fuentes policiales se trata de una agrupación delincuencial que días antes también asaltaron en una agencia de gaseosas, en el sector del Distrito I de Managua, donde se llevaron una gran suma de dinero.

La Policía Nacional anda tras la pista y ya tienen circulado el carro en que se movilizan para cometer los robos con intimidación.