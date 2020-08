Delincuentes roban en reconocida tienda de zapatos en Diriamba

Foto: Atraco en una tienda de zapatos de Diriamba / TN8

Dos trabajadoras del reconocido Calzado Lucía de la ciudad de Diriamba, ubicado frente a la Gasolinera UNO, fueron víctimas de un atraco este miércoles por tres sujetos que ingresaron a la tienda, supuestamente a cambiar unos dólares. Así lo narró una de las trabajadoras de esta tienda.

"Estábamos las dos atendiendo, cuando entran dos hombres y otro se quedó afuera. Le dice uno de ellos a la muchacha: '¿aquí cambian dólares?'; sí, le dijimos, luego dijo que quería cambiar 40 dólares. Vino la muchacha, le dijo esperame, cuando trae el cambio de los 40, pero le dice el otro 'cámbieme 20'", indicó una de las trabajadoras.

"Se regresa al cuartito donde está el dinero y el hombre la sigue, pero yo no me percato porque el otro que pedía que le cambiaran 20 dólares me entretiene a mí, cuando de pronto escuché '¡no me hagás daño!, ¡no me hagás nada!'. Empiezo a gritar no le hagan daño y el otro hombre me decía '¡no grite señora!'", agregó.

Botín de los delincuentes

Los hombres le quitaron una bolsa que contenía 1 mil dólares y el teléfono de la joven.

El sujeto amenazó con una pistola a la muchacha y le ataron las manos con una brida. Se conoció que andaba un suéter de capucha, era delgado y alto.

Luego de cometer el robo se dieron a la fuga y de momento se desconoce en qué se movilizaban los sujetos. Posteriormente, la Policía Nacional hizo presencia en el lugar y ahora peritos investigan el hecho.

La dueña del local se siente afortunada que sus trabajadoras no hayan perdido la vida en este atraco.

En este local venden zapatos de prestigiosas marcas, pero los ladrones no tocaron nada de calzado, más que el dinero y el teléfono de la trabajadora del local.

Conocimos que este pasado domingo también robaron en las oficinas de ENACAL de esta misma ciudad, por ello se alerta a los dueños de negocios y a la población en general a mantener asegurados sus locales, sobre todo estar pendientes de las personas que ingresan de manera sospechosa.