Clínica móvil atiende de manera integral a los habitantes de Managua

Foto: Clínica móvil en barrio Héroes y Mártires de Ayapal / TN8

Consultas generales, de pediatría, odontología y ginecología fueron atendidas este miércoles en la clínica móvil que visitó a las familias del barrio Héroes y Mártires de Ayapal.

“Ahorita estamos realizando consultas en la clínica móvil, actualmente tenemos consulta de medicina general, de pediatría, la realización de ultrasonidos, procesos odontológicos, así como el cumplimiento y la búsqueda de pacientes con problemas y dificultades de movilización que es de parte de nuestro programa Todos con Voz, también atención a pacientes crónicos y a mujeres embarazadas”, comentó el Dr. Jaime Romero.

Te interesa: Eliminan criaderos de zancudos en el barrio San Ignacio, Managua

Las clínicas móviles acercan los servicios de la salud a las familias de forma gratuita, garantizando atención rápida y de calidad.

“Este es un barrio concurrido, de aproximadamente 150 y 200 consultas, incluyendo la realización de ultrasonidos, estaremos atendiendo hoy. Actualmente estamos brindando tratamiento, consultas y exámenes, todo incluido completamente gratis”, agregó Romero.

Foto: Clínica móvil en barrio Héroes y Mártires de Ayapal / TN8

El uso de cubrebocas fue fundamental para que la población fuera atendida en esta feria de la salud, esto como medida de seguridad para proteger la salud de las familias.

Gratitud ante la atención recibida

La población por su parte expresó su gratitud con el trabajo que realiza el personal médico, acercando la salud a sus hogares.

“El presidente nos mandó una buena atención de salud para el pueblo y estamos bendecidos porque nos mandan esta bendición y me siento dichosa por todos. Las acciones médicas me parece muy bien porque ya no vamos al centro de salud largo, también ya no pagamos buses y estamos siendo bien atendidos gracias a Dios”, comentó Iliana González.

Foto: Clínica móvil en barrio Héroes y Mártires de Ayapal / TN8

Las madres se acercaron a la feria de la salud en busca de atención rápida para sus hijos, ese fue el caso de Victoria Gutiérrez.

“La atención, la verdad es que me lo están atendiendo muy bien, yo lo traje a pasar consulta porque lo andaba enfermo pero la atención ha sido bastante buena, como aquí me lo están atendiendo yo ya no voy al centro”, añadió Gutiérrez, quien iba con su hijo.

“Invito a las familias a que vengan porque atienden bien aparte de que dan buenos medicamentos y gratis”, finalizó.