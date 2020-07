Accidente de tránsito deja a vehículo en una canaleta de Managua

Foto: Accidente de tránsito en Carretera a Masaya / TN8

Vivo de milagro resultó el conductor de un vehículo que terminó volcado este jueves en una canaleta frente a la embajada de Guatemala, en el kilómetro 11.5 de la Carretera a Masaya, cuando el conductor de una camioneta aparentemente lo impactó por un costado, al intentar cambiar de carril.

El conductor del vehículo negro, marca Toyota con número de placa M 218 632, identificado como Cristián Josue Ruiz, de aparentemente 24 años de edad, asegura que él iba en el carril derecho, cuando de momento solo sintió el gran impacto, haciendo que se volcara y perdiera el control del carro.

"Yo iba para Masaya, en el carril derecho, estos muchachos vienen en el carril de en medio, entonces ellos se meten a mi carril, me invadieron carril y me golpean con la parte de la tina e inmediatamente me sacan hacia la canaleta. Yo quise frenar porque quedé casi frente a la canaleta, pero fue imposible y me fui de boca", mencionó Ruiz, conductor del automóvil.

Foto: Accidente de tránsito en Carretera a Masaya / TN8

Al lugar de los hechos, se hizo presente una unidad de la Cruz Roja Nicaragüense, para realizar las revisiones necesarias a los conductores y así poder verificar si era necesario trasladar a alguno de ellos un hospital.

"Nos hicimos presentes al lugar, un paciente atendido con lesiones menores, a quien atendimos en el lugar, sin ameritar ser trasladado a un centro asistencial", compartió el cruzrojista.

Más detalles del accidente

El conductor de la camioneta con número de placa M 249 339 de color blanco, identificado como Eddy Fernando Cabrera de 29 años de edad, es quien realizó la maniobra aparentemente equivocada.

El conductor iba acompañado con un joven identificado como Alí Suárez de 19 años de edad, quienes también resultaron ilesos ante el accidente de tránsito.

Foto: Accidente de tránsito en Carretera a Masaya / TN8

"Yo iba manejando en el segundo carril y el muchacho aparentemente venía saliendo de una de las entradas y me pegó, entonces lo que hice fue parquearme más adelante. Yo no me percaté, cuando sentí el golpe me detuve y fue cuando miré que el carro estaba en la canaleta", agregó Cabrera.

La Policía Nacional se presentó al lugar de los hechos para realizar las investigaciones necesarias, siendo ellos quienes determinen quién de los involucrados fue el culpable de lo hechos.

Este jueves en Managua se reportaron más de 10 accidentes de tránsito, uno de los últimos el vuelco de un vehículo que precipitó al fondo de un abismo en la peligroso Cuesta El Plomo.