Hombre es rescatado por bomberos de un árbol de aguacate en Managua

Foto: Utilizando una escalera y cuerda, bomberos lograron bajar al hombre/TN8.

La tarde de miércoles, miembros de la Dirección General de Bomberos, rescataron a un hombre identificado como Jonathan López Quezada de 28 años de edad, de un árbol de aguacate de unos 12 metros de altura, de donde no podía bajar al resultar lesionado después que fue golpeado al cortar una rama.

El suceso se registró en el barrio Pedro Joaquín Chamorro, de los semáforos de la Róbelo 1 cuadra arriba 2 y media al lago.

“El se subió a bajar un poco el árbol, porque está bien peligroso y las ramas me están desbaratando el zinc. Yo le dije espérate que venga tu hermano y te ayude, pero me dijo “no mamá hoy que está usted aquí lo voy hacer”, de repente me llamó y me dijo mamá la rama me cayo en el pie y no aguanto. Fue en ese momento que busqué a alguien que me ayudara a llamar a los bomberos”, dijo Doña Gioconda Quezada.

“Lo que pasa es que una rama que corté me golpeó la pierna y ya no tuve fuerzas para bajar, además la escalera que utilicé solo estaba amarrada a una cuerda y ya no pude más, ya no pude bajarme. Estoy bien solo fue el golpe y el susto, solo agradezco a los bomberos que me ayudaron a bajar”, compartió Jonathan López.

Utilizando una escalera y cuerda, bomberos lograron bajar al hombre, quien afortunadamente se encontraba en condición estable, sin que ameritara ser llevado a un centro hospitalario.

“Bueno, ya al llegar al lugar, nos contactamos como uno de los pobladores del lugar, quien nos dijo que el hombre se encontraba arriba del árbol, aproximado a unos 12 metros de altura. Luego procedimos a realizar nuestro trabajo, ya que día a día nos encontramos con situaciones de este tipo. El muchacho lo que sufrió fue un desvanecimiento y se le bajó la presión, producto del golpe por el cual ya no pudo bajar”, explicó el sargento Elvis Garay.

Para realizar este tipo de trabajo, sin exponer la vida, bomberos brindan las siguientes recomendaciones: utilizar cuerdas o mecates para asegurarse, utilizar escaleras y sobre todo ver y aislar cualquier obstáculo como alambres del tendido eléctrico, para no quedar electrocutado por un contacto, entre otros.