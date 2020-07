Foto: Invasión de carril provoca accidente de tránsito en las cercanías de Cristo Rey/Julio Cruz.

Dos lesionados fue el resultado de un accidente de tránsito ocurrido de la rotonda Rubén Darío dos cuadras al este, en este se vieron involucrados dos motociclistas, siendo que uno de estos invadió el carril contrario, impactando así al otro motociclista.

Te puede interesar: Managua: Recalentamiento en el motor provoca que unidad de transporte tome fuego

El responsable de todo y a cómo él mismo lo admitía, fue Francisco Juárez de veintiún años de edad, quien se dirigía a traer a su hermana a su centro de labores.

"Yo vengo de este a oeste, en esta farmacia venía a traer a mi hermana, cierto, aquí no puedo girar; pero vengo ya despacio para meterme y al muchacho del todo no lo vi porque venía demasiado rápido, apareció de repente y ya no pude hacer nada por esquivarlo o apartarme yo", relataba Francisco.

Foto: Invasión de carril provoca accidente de tránsito en las cercanías de Cristo Rey/TN8

En el suelo yacía lesionado Orlando Gutiérrez Zúniga, quien se llevó la peor parte al haber sido impactado en uno de los costados de su vehículo de dos ruedas.

Tanto miembros de la Cruz Roja Nicaragüense como la Dirección General de Bomberos, se hicieron presentes al lugar para dar la atención pre hospitalaria a ambos involucrados.

#Sucesos | Accidente de tránsito ocurrido de la rotonda Rubén Darío dos cuadras al este, deja como resultado a dos personas lesionadas.



El impacto se dio de manera frontal ente dos motociclistas pic.twitter.com/GzekQNUUZ3 — TN8 Nicaragua (@canaltn8) July 29, 2020

Planes Policiales en las diferentes vías

Gutiérrez Zúniga fue el único que ameritó ser llevado a un hospital, siendo este el Militar, pues presentaba una herida de gravedad en la rodilla izquierda y se debía descartar alguna posible fractura en esta.

Las investigaciones serían llevadas a cabo por los oficiales de tránsito del distrito I de Policía, quienes impondrán la debida responsabilidad sobre cada uno de los involucrados.

Cabe destacar que para evitar este tipo de situaciones la Policía ejecuta un sinnúmero de planes en las diferentes vías tanto de la capital como el país en general, situación que a los conductores parece no importarles en lo absoluto.

Tal es el caso de esta semana que la cantidad de accidentes disminuyó en cincuenta respecto a la semana anterior; pero aumentó en cinco la cantidad de fallecidos por esta causa.