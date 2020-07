Captan a motociclistas robando en un salón de belleza en Jalapa

Foto: Salón de belleza que fue robado en Jalapa / TN8

Era quizás una de las mañanas más frescas en lo que va de la semana en el municipio Jalapa, por lo que los propietarios de un salón de belleza se dispusieron a abrir el local para atender a su clientela.

Lo que jamás se imaginaron es que en fracciones de segundos la fresca mañana se tornó en un ambiente de nervios, asombro y robo, pues dos delincuentes a bordo de una motocicleta ingresaron al local como "Pedro por su casa" y robaron un celular.

Los rateros jamás se imaginaron que estaban siendo grabados por personas, quienes también ya no aguantan a estos malhechores que a cualquier hora del día cometen sus fechorías.

Un equipo de TN8 en Jalapa visitó a los dueños del establecimiento para conocer la veracidad de los hechos, ya que las víctimas mantienen su preocupación, debido a que estos delincuentes andan haciendo de las suyas.

Palabras de la afectada

"Me disponía a realizar mis labores en mi negocio como cada mañana, únicamente salí a sacar mi moto del garaje que estaba aproximadamente dos metros de donde se encuentra mi negocio, por lo que dejé abierto el salón, cuando vi entrar a un sujeto a mi negocio y me robó mi teléfono celular. Como mujer trabajadora me preocupa por que estos malhechores entran a los negocios, preguntan por los productos que uno ofrece y a la hora de irse no compran nada, solo se ponen de acuerdo ambos para efectuar el robo y que uno no se dé cuenta", expresó Maria Lisseth Rodas, propietaria del salón de belleza.

Los hechos se dan en el sector número tres del municipio Jalapa.

Por su parte las autoridades policiales están ubicando a estos sujetos para que paguen por el o los delitos que hayan cometido, así mismo se intensifican acciones preventivas de vigilancia policial para evitar que los delincuentes cometan diferentes tipos de delitos, como robo en sus diferentes modalidades.