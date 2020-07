Reconocido delincuente es capturado por tercera vez en Bello Horizonte

Foto: Capturado el "azote" de Bello Horizonte por agentes policiales / TN8

Es señalado de ser el “azote“ en Bello Horizonte, su habilidad para chapear vehículos, desprender espejos retrovisores e ingresar a las viviendas es su especialidad sin importar si es bajo la oscuridad de la noche, madrugada o simplemente a plena luz del día.

Se trata de Justin Elías Ocon Padilla, de 20 años de edad, quien ya con esta es la tercera ocasión que es capturado en esta zona de la capital.

Este miércoles al mediodía fue capturado por vigilantes de la calle cuando desprendía el vidrio retrovisor de un vehículo estacionado, de la Rotonda de Bello Horizonte, dos cuadras al sur, dos cuadras abajo, media cuadra al norte, en Managua. Ya en su poder portaba tres espejos mas.

Pobladores le dan golpiza

Antes de ser entregado a la Policía Nacional le dieron su buena golpiza para que aprenda a respetar lo ajeno. Fue atado de las manos y pies con un cordón de zapatos y puesto boca abajo en el pavimento, expuesto al sol.

“Este chavalo es el azote de Bello Horizonte, ha desmantelado varios carros aquí, todos los espejos se los lleva, chapea los vehículos y se mete a la casa; hasta las llantas de repuesto, es una escoba. Se nos escapó varias veces en la madrugada pero hoy lo agarramos y le dimos su buena paliza“, dijo Ronald Urbina, vigilante del sector.

“Tenemos seguridad en la cuadra, el vigilante me llamó y me dijo que revisara mi carro si le faltaba el espejo retrovisor. Al salir miré que sí y era el chavalo que agarraron. Él mismo una madrugada se metió a mi casa y se me llevó los stop traseros y la llanta de repuesto de la camioneta. Lo vimos en las cámaras de seguridad“, dijo Fabiola Pérez, una de las víctimas de robo.

“Este mismo sujeto me robó los vidrios retrovisores la vez pasada, yo los tuve que comprar en 1 mil 500 (córdobas) los dos; la llanta de repuesto se me la quería robar, me la palanqueó y como a la camioneta le puse alarma sonó y salimos todos y se logró dar a la fuga. Pero ya es demasiado, ya no se aguanta aquí“, dijo Cony Gradis.

El sujeto fue trasladado a la estación 4 de policía hasta donde la víctima también se dirigió a interponer la formal denuncia.