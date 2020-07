Agorafobia: ¿Qué es y por qué podría presentarse tras confinamiento por el coronavirus?

Para muchas personas la "nueva normalidad" tras el confinamiento por el Covid-19 puede causar ansiedad, angustia y agorafobia. Foto: Twitter

Con el levantamiento de algunas medidas, es necesario recuperar poco a poco la vida que habías dejado confinada por el Covid-19, como es salir a la calle o ir al supermercado.

Algunos niños y jóvenes «se han conectado» virtualmente con videojuegos y con amigos; se han acostumbrado a vivir encerrados y les está costando salir.

Para muchas personas la "nueva normalidad" tras el confinamiento por el Covid-19 puede causar ansiedad, angustia y agorafobia.

Se han detectado casos de ansiedad, angustia y agorafobia o, por el contrario, gente que vive sin ninguna prudencia y aunque cada persona es un mundo, los psicólogos recomiendan parar un momento y hacer una reflexión sobre qué nos ha pasado y qué sigue pasando.

"Por mucho que ahora llamen "nueva normalidad" a lo que vivimos, es nueva pero no es normalidad", asegura María del Carmen Rodríguez, tutora del grado de Psicología de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y directora de un centro de psicología.

La especialista señala que tras meses encerrados, comenzamos a salir de nuevo a las calles, a las tiendas y oficinas y nos reencontramos con personas.

Según la psicóloga "será necesario tener muy en cuenta las agorafobias (por el confinamiento) y los cuadros de ansiedad, tanto por los efectos sanitarios como por la repercusión económica y social".

Cabe mencionar que la agorafobia es un tipo de trastorno de ansiedad en el que las personas tienen miedo a los lugares o situaciones que podrían causar pánico y hacerlas sentir atrapado, indefensas o avergonzadas, por lo que evitan este tipo de lugares o situaciones.

Rodríguez trabaja mayoritariamente con niños, pero justamente "se ha encontrado con nuevas consultas de adultos con cuadros de ansiedad, de parejas afectadas por el confinamiento y de niños con fobias, pesadillas y problemas de conducta" a lo que añade "han sido más de tres meses, pero parece un instante, una pesadilla, debemos hacer un poco de memoria y mirar qué hemos hecho y qué no hemos hecho durante estos meses, a fin de no repetir errores. La gente que ha hecho consultas y que ha pedido ayuda está haciendo este proceso, pero no todo el mundo puede permitírselo o es consciente de que lo necesita".

Esta pandemia ha tenido efectos muy diferentes según la edad. También a la hora de vivirla, las personas se han enfrentado a ella de forma diferente: "Las personas mayores, han hecho un esfuerzo para seguir el confinamiento. Han sufrido soledad (especialmente los que no dominan las nuevas tecnologías, como por ejemplo móviles, tabletas, videollamadas, etc.); han vivido el confinamiento con tristeza y añoranza, pero con resignación".

En cuanto a los niños, Rodríguez hace dos distinciones de cómo se ha vivido esta situación:

Explica que algunos de ellos han necesitado apoyo emocional durante el confinamiento por el Covid-19, pues han manifestado trastornos de conducta y pesadillas.

Hay otros que al principio manejaban muy bien este periodo y justo por el momento de volver a cierta "normalidad" se muestran bastante nerviosos.