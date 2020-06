Motociclista irrespeta señal de tránsito y deja dos lesionado en Managua

Foto: motociclista no respetó la luz roja y terminó siendo impactado por un vehículo/TN8

El irrespeto a las señales de tránsito sigue siendo una de las principales causas que provocan los accidentes de tránsito. Una prueba más, es que en los semáforos de Villa Rafaela Herrera, un motociclista no respetó la luz roja y terminó siendo impactado por un vehículo que circulaba en su preferencia.

El conductor del carro, identificado como Carlos García, relataba que él recién arrancaba en su luz verde, si no la historia hubiese sido de una peor magnitud. "Yo estoy esperando mi luz verde y cuando cambia a mi favor, arranco y cuando siento que tengo la moto debajo y los chavalos salen por el aire, que tal si hubiera venido más desplazado, los terminó matando. Ellos de repente se me metieron, se tiraron su rojo y no midieron la distancia, no pude hacer nada, cuando frené ya era demasiado tarde", nos decía don Carlos, quien entre nervios era entrevistado por la autoridad policial.

Foto: motociclista no respetó la luz roja y terminó siendo impactado por un vehículo/TN8

Los lesionados responden a los nombres de Ricardo Miranda y Jocksam Ramos, ambos salieron catapultados por el impacto que recibieron, llevándose la peor parte, Ricardo quien conducía la motocicleta.

El llamado fue hecho a Cruz Roja Nicaragüense, quienes movilizaron una de sus unidades para que atendieran a los lesionados y los remitieran a un centro hospitalario.

Asistancia médica

En el caso de Ricardo, presentaba una fractura en uno de sus miembros inferiores, más golpes en la sección lumbar de su cuerpo; además de las quemaduras por fricción que le ocasionó la caída; por su parte, Joksam presentaba leves golpes en el su humanidad. Ambos serían llevados al hospital Manolo Morales para ser atendidos por los galenos de turno.

Los agentes del distrito siete de la Policía Nacional, hicieron presencia para realizar el peritaje y las investigaciones de este caso que lleguen a deslindar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.