Microbús Jinotepe-Managua impacta con motociclista en San Marcos

Foto: Accidente de tránsito entre moto y microbús Jinotepe-Managua / TN8

Dos jóvenes resultaron lesionados luego de ser impactados por un microbús interlocal que cubre la ruta Jinotepe-Managua, hecho ocurrido este lunes de los semáforos de San Marcos, dos cuadras al sur, Carretera San Marcos-Jinotepe.

El motociclista indicó que se movilizaba de este a oeste, momento que fue chocado en la carretera que conduce de San Marcos hacia Jinotepe.

Lee también: 14 fallecidos por accidentes en Nicaragua durante la última semana

Foto: Accidente de tránsito entre moto y microbús Jinotepe-Managua / TN8

"Yo vengo a quererme incorporar a la carretera para buscar los semáforos, cuando el del microbús viene aventajando a otro y terminó dándonos y venimos a caer aquí", indicó Óscar Morales, quien viajaba junto a Tania Molina y producto del impacto resultaron con golpes y excoriaciones en el cuerpo.

¿Quién tuvo la culpa?

El conductor del microbús expresó que los culpables habían sido los de la moto al no respetar la señal de Alto.

"Venía yo de Jinotepe hacia Managua, cuando el de la moto me salió de ahí, de la calle de la universidad. Cuando lo logré observar yo me salgo del carril que vengo al otro, pero también se intenta regresar y ahí es donde le doy con la esquina del bumper. Gracias a Dios solo fueron daños materiales porque eso se repone pero la vida no", expresó Josué Blass, conductor del microbús interlocal.

Foto: Accidente de tránsito entre moto y microbús Jinotepe-Managua / TN8

Los 10 pasajeros que viajaban en el microbús con rumbo a Managua salieron ilesos, mientras agentes de Tránsito Nacional se presentaron al lugar para investigar los pormenores del accidente y determinar quién tiene la responsabilidad en el mismo.

Ambos jóvenes que viajaban en la moto fueron atendidos por miembros de Cruz Roja Nicaragüense, pero no ameritaron traslado, por lo que decidieron tratarse por su cuenta los leves golpes que presentaban.