Más nicaragüenses ganan la batalla y logran recuperarse del coronavirus

Foto: Paciente que venció el coronavirus/Sin Filtro.

La plataforma Sin Filtro continúa siendo la principal divulgadora de los testimonios de personas que han vencido la contagiosa enfermedad que ya ha causado más de 422 mil fallecidos en el mundo y ha contagiado a 7 millones de personas, según balance de este pasado domingo, brindado por la Universidad Johns hopkins.

"Agradecerles siempre, siempre estaré agradecido porque la atención verdaderamente es excelente, es invaluable, y les pido a todos los que puedan ver este video que mantengan siempre a este personal médico en sus oraciones", comentó uno de los recuperados de coronavirus.

"Gracias a Dios pues me siento bien, me chequearon bien, pues me siento agradecido con todo el hospital", dijo un Señor de la tercera edad que venció al virus.

"Gracias a Dios y a estos médicos por habernos atendido, confiando en estos médicos, en estos enfermeros, en todo el sistema de salud. Bendecidos, prosperados y en victorias", compartió conmovido otro paciente masculino recuperado.

¿Cómo se contagia?

En general, se contagia por vía respiratoria a través de las gotas que producen los portadores cuando tosen, estornudan o hablan. Estas secreciones contienen partículas virales que pueden alcanzar a personas cercanas o depositarse en objetos y superficies próximas por un período corto de tiempo.

Cabe destacar que si alguien toca una superficie o objeto contaminado y se lleva las manos a sus propios ojos, nariz o boca, el patógeno encuentra una vía para entrar en el organismo. También se puede transmitir por el contacto humano o por sustancias contaminadas.

Síntomas del Coronavirus:

Fiebre.

Tos seca.

Dificultad para respirar.

Importante destacar otros posibles síntomas:

Congestión, secreción y goteo nasal.

Dolor de garganta.

Dolor de cabeza (cefaleas).

Fatiga.

Dolor muscular.

Escalofríos.

Malestar general.

Diarrea.