Nandaime: Anciano que vive sólo casi muere al caer un árbol a su vivienda

Foto: La alcaldía municipal, desde tempranas horas envió un equipo de trabajo para despejar la zona/TN8.

Después de una fuerte lluvia a eso de las 11 de la noche de este miércoles, un viejo árbol de chilamate se vino al suelo, provocando un tremendo susto a los vecinos que habitan alrededor de donde estaba este.

Pero el susto más grande se lo llevó un anciano de 75 años de edad de nombre Pedro González, quien habita frente a donde estaba ubicado el árbol, al caer todas las ramas se le vinieron sobre el techo de donde este dormía.

Sin embargo el viento jugó a favor de él, que no lo envió directo a su casa, sino que lo enderezó hacia un lado y cayó a orillas de su pequeña casa, pero las ramas destruyeron todo el techo, y su pequeño cuarto.

Este anciano habita solo, no tiene hijos, y al momento del percance los vecinos salieron sofocados creyendo que el anciano había terminado su vida debajo de este árbol, que cayó producto de los fuertes vientos y la lluvia.

Según Don Pedro al escuchar el ruido el salió corriendo para tratar de salvar su vida, y hoy da gracias a Dios por conservarla.

Apoyo de la alcaldía

Doña Jacoba Prado González, hermana del anciano dijo que escucharon un fuerte ruido. "Salimos corriendo y lo encontramos afuera, y le preguntamos que le había pasado, pero nos respondió que no le había pasado nada, y lo llevamos a mi casa porque se escuchaba que la casita tronaba, ya que todos los potes que la sostienen se quebraron.

Marina Isabel Ruíz Barberena, dijo que ellos solo escucharon el ruido cuando cayó el árbol. "Salí y me agarré la cabeza, se me olvidó el árbol y mi pensar fue el viejito, pensamos que lo había matado, pero gracias a Dios no le paso nada".

La alcaldía municipal, desde tempranas horas envió un equipo de trabajo para despejar la zona y quitar el árbol que obstaculizó la pasada para las otras unidades, ya que cayó al centro del camino.

Así mismo la alcaldía municipal trabajará para reconstruir la pequeña casa de este anciano.