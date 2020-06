Pobladores frustran robo con intimidación en Managua

Foto: El hombre negaba los cargos pese a las evidencias/TN8.

Un ladrón pensó que había elegido su "presa fácil" para robarle, sin pensar que no iba a correr muy largo, pues fue capturado por pobladores que salieron en auxilio de la joven víctima.

Se trata del amigo de lo ajeno, Luís Jefferson Canales Oporta, de 30 años de edad, quien fue golpeado y atado con un mecate, después de ser neutralizado a unas tres cuadras de donde cometió su fechoría.

De los billares Pío Pío, tres cuadras al Norte, villa Miguel Gutiérrez, Distrito VI, Managua.

Foto: El sujeto fue trasladado a la estación policial/TN8.

Con un cuchillo intimidó a la joven Miurel Alemán González, de 26 años de edad, y la despojó de un teléfono celular valorado en 300 dólares, según la víctima.

"Yo iba subiendo de mi casa para tomar un taxi y miré que también él venía detrás pero jamas me imagine que era ladrón, cuando sentí que me agarró por la espalda que le diera el teléfono, me puso un cuchillo y salió corriendo, comencé a gritar y un Señor que estaba sentado y otro que iba en moto lo lograron agarrar y recuperé mi celular", manifestó la víctima, Miurel Alemán.

"Yo estaba sentado en mi casa cuando escuché los gritos de la muchacha que le habían robado, lo seguí en mi moto y lo agarré como a tres cuadras. Andaba este cuchillo y le quité el celular, con ayuda de otros. Estamos esperando a la policía", dijo el hombre que logró detenerlo, quien por seguridad omitió su nombre.

Evidencias

El antisocial pese a que le quitaron el celular y que fue plenamente identificado por la víctima, se aferro a decir que era inocente y que no sabe nada del robo.

Los pobladores le ocuparon el cuchillo con que intimidó a la joven.

Después de darle unos buenos golpes y su par de garrotazos para que aprenda a no tocar lo ajeno, el delincuente fue entregado a las autoridades policiales.

El sujeto fue trasladado en una patrulla policial a las celdas de la estación VI de policía, donde pasará guardado por el delito de robo frustrado.