Moto desbaratada tras accidente cerca de la Rotonda Jean Paul Genie

Foto: Escena de accidente ocurrido en las cercanías de la Rotonda Jean Paul Genie / TN8

Producto de un abrupto impacto, la moto del joven Luis Alfredo López de 20 años quedó reducida a chatarra; el hecho sucedió este lunes cuando el conductor de un camioncito irrespetó la luz roja del semáforo ubicado de la Rotonda Jean Paul Genie, una cuadra arriba, en Managua.

Según el conductor del camioncito marca Hyundai placa CH26161, recibió una inesperada llamada, la cual lo llevó a tomar una decisión errónea.

Lee también: ¿Ladrones o víctimas? Extraño robo de celular en la Ruta 110 de Managua

"Tuve una llamada de emergencia, y cuando yo me crucé el semáforo el muchacho no venía. Salieron tres vehículos antes que él y me fijé que la calle estaba vacía. Y debido a la llamada de emergencia que tuve, tomé la decisión de tirarme el semáforo, a mitad de la vía; sentí el impacto en el costado del camión", relató Winston Chavarría, conductor del camioncito.

Foto: Escena de accidente ocurrido en las cercanías de la Rotonda Jean Paul Genie / TN8

El joven labora como repartidor de una empresa privada, y a la hora del incidente se disponía a dar inicio a su jornada laboral, lamentablemente su liviano medio de transporte quedó totalmente inservible.

"Usted sabe que uno no quiere hacerle daño a nadie, y pues, en sí la luz estaba en roja, yo acepto toda la responsabilidad, que fue error mío, pero sinceramente al muchacho no lo vi", concluyó Chavarría.

Atención a la persona lesionada

Una ambulancia de la Cruz Roja Nicaragüense se hizo presente al lugar para atender al joven, quien no ameritó traslado a centro hospitalario, mientras agentes de Tránsito Nacional investigan el hecho para determinar el grado de responsabilidad de cada conductor.

La dirección Tránsito de la Policía Nacional eventualmente ejecuta planes de sensibilización dirigidos a conductores, con el objetivo de que sean más precavidos a la hora de circular por las vías principales de la capital y de otros departamentos.