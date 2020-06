¡Amargo debut! Destrozan a Kim Flores tras lanzarse como cantante

Kim Flores recién acaba de lanzar "Vacilar" una canción en género urbano con la que ingresa a la industria musical / Soy Grupero

Kim Flores recién acaba de lanzar "Vacilar" una canción en género urbano con la que ingresa a la industria musical y espera poder posicionarse en el gusto del público.

Durante una entrevista, la modelo guatemalteca confesó que es gran fan de la música regional, género al que se dedica su esposo Edwin Luna, pero que decidió el urbano porque era que siempre le ha gustado y deseaba hacer.

"Me encanta la música regional mexicana, pero el urbano es algo que me gusta bailar, me gusta cantar y siempre lo he hecho. Quiero ponerle mi esencia, la sensualidad, el baile y quiero darle un toque diferente", contó.

La también modelo y experta en fitness no descarta una colaboración la lado del vocalista de La Trakalosa de Monterrey; sin embargo, dijo que no será pronto, pues por el momento está enfocada en impulsar su carrera artística y su nuevo sencillo.

Asimismo contó que desde hace varios meses ha estado tomando clases de canto, ya que espera ofrecerle al público buena música y un gran espectáculos. "Sí tengo una preparación, todavía me falta tiempo de clases de canto y expresión, vengo estudiando desde hace tiempo y siempre echándole todas las ganas".

Lo malo es que no todo es miel sobre hojuelas, porque pese a que tiene más de 100 mil vistas el video, las reacciones han sido todo lo contrario.

La mayoría de los comentarios acerca de este nuevo proyecto de la sensual mujer fueron negativos, los cuales iban desde crueles ataques a burlas enfocadas a su interpretación.

Incluso algunos usuarios han creado perfiles en las redes sociales solo para colocar comentarios negativos acerca de Kimberly, recordemos que en México aún no perdonan que ella se metiera entre el matrimonio de Edwin con la actriz Alma Cero.

"Va a ser un buen manjar de risas 👍😋"

"Hay que risa 😂🤮"

"Qué bueno que no es banda si no sería un fracaso total 🤣que ni para que verlo 😂"

"Mendiga 💩💩 no sabes cantar🙄🙄"

"Ahora sacan tonterías y se hacen famosos, la inteligencia y el talento quedo atrás"

"Bien editada tú voz😂"