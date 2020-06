Managua: Ladrones ingresan a un autolavado y arrasan con todo

Los amigos de lo ajeno usaron un tronco de árbol para subirse por el portón, cortar el alambre de la cerca eléctrica y desactivar la alarma del local /Foto: TN8

Amparados bajo la oscuridad, la madrugada de este sábado, varios delincuentes ingresaron a un autolavado ubicado de la óptica Pereira, una cuadra abajo, media cuadra al sur, en el barrio El Recreo Norte, en el que arrasaron casi con todo.

Los amigos de lo ajeno usaron un tronco de árbol para subirse por el portón, cortar el alambre de la cerca eléctrica y desactivar la alarma del local.

Entre lo robado se encuentra una pulidora, dos shampuseadoras, una bomba, una aspiradora, un televisor, herramientas y accesorios de un vehículo que estaba en el local de uno de los clientes.

Según el propietario las pérdidas hacienden a más de 5 mil dólares.

"Esto fue en la madrugada, son ladrones expertos porque desactivaron la alarma y la cerca eléctrica, las pérdidas suman más de 5 mil dólares si solo una shampuseadora que recién compré me costo mil quinientos dólares, sin meter lo demás, no tengo vigilantes porque tenía buena seguridad y en 10 años de tener este autolavado es la primera vez que se me meten a robar", dijo Moisés Mena, propietario del negocio.

La Policia investiga el hecho que dejó pérdidas económicas

"Aquí nosotros nos acostamos hasta las 12 de la noche y no escuchamos nada, seguro fue en la madrugada cuando ya estábamos dormido; el negocio tiene cámara y electricidad. Es la primera vez que se le meten a robar", manifestó una de las vecinas.

La guardia operativa del Distrito III levantaba la escena del robo para dar con el paradero de los ladrones y el afectado se dirigió a poner la formal denuncia.