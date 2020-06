Motociclista termina con fractura en su pierna tras accidente en Managua

Foto: Motociclista lesionado tras accidente de tránsito en Managua / TN8

La mañana de este viernes se registró un accidente de tránsito en el que se vio envuelto un conductor de una camioneta identificado como Darwing Calero y un motociclista identificado como Julio Moscosa, que terminó con una fractura en su pierna izquierda.

Testigos aseguran que fue una imprudencia por parte del motociclista, en el hecho ocurrido en el sector de la Asamblea Nacional.

"El motorizado iba en su carril de norte hacia abajo, entonces vino el chofer de la camioneta y le invadió carril y ahora el muchacho presenta una fractura de su pierna. Aquí siempre ha habido ese problema, (siempre) van a haber choques aquí, antes era porque se robaban las señales de tránsito y ahora es porque no respetan los semáforos", comento Erving Salgado, testigo.

Al lugar se hicieron presentes miembros de la Cruz Roja Nicaragüense, quienes trasladaron a Moscosa al Hospital Vélez Paiz en donde será atendido de manera eficaz.

"El señor de la camioneta no traía pide-vía y yo voy a doblar, entonces él me invadió el carril y giró y yo trato de frenar pero con la lluvia igual se resbaló y llegué a pegar a un costado de la camioneta. Yo venía despacio por lo de la lluvia, porque si hubiese venido rápido creo que me hubiese matado", añadió Julio Moscosa, motociclista afectado.

Otra versión de los hechos

"Yo ni siquiera lo toqué, yo tengo mi pide-vía encendido porque indico que voy a doblar; él se resbala porque pegó un frenazo y se accidentó, lamentablemente pues terminó con una fractura pero gracias a Dios no le pasó la camioneta encima. A como te digo él se cayó solo", sostuvo Darwing Calero.

Las autoridades policiales instan a tener precaución a la hora de conducir, en especial en temporadas lluviosas, donde la carretera se convierte en la principal atracción de accidentes de tránsito y recuerdan siempre usar el casco de seguridad, al igual que el cinturón, de esta manera se evitarán hechos lamentables.